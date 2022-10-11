Süleyman Durmuş cinayetinde katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Evi gözetliyordu, yanına gidip bıçakladım

4 yaşında bir kız çocukları olan Süleyman ve Kemaliye Durmuş çiftinin 2 yıldır ayrı yaşadıkları, çiftin boşanma davalarının ise sürdüğü belirtildi. Süleyman Durmuş'ın kızını görebilmek için sık sık evlerinin önüne gittiği ancak eşinin ailesinin kızını göstermedikleri ileri sürüldü. Cinayetten bir gece önce kayınpederi ile telefonla görüşen Durmuş'un kızını görmeye geleceğini söylediği, ailenin istememesi üzerine tartıştıkları öğrenildi. Süleyman Durmuş'un olay günü de yine kızını görebilme umuduyla evlerinin önüne gittiği ardından da bu olayın yaşandığı belirlendi.

'EVİ GÖZETLİYORDU BENDE İNİP BIÇAKLADIM'

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden katil zanlısı Ramazan Dizman, "Camdan baktığımda evi gözetlediğini gördüm. Aşağıya inip, yanına gittim. Elini beline atınca silah çıkartacak zannettim. Yanımdaki bıçağı çıkartıp üzerine doğru salladım. Daha sonra üzerimdeki elbiseleri bir inşaatta yaktım. Bıçağı da bir çöp kutusuna attım" dediği öğrenildi.