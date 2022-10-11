Süleyman Durmuş cinayetinde katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Evi gözetliyordu, yanına gidip bıçakladım

İki gün önce merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bıçaklanmış halde cadde üzerindeki bir etli ekmek salonuna sığınan Süleyman Durmuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından katil zanlısının Durmuş'un kayınbiraderi Ramazan Dizman olduğunu tespit etti. Ekipler olay yerine yakın bir noktada oturan Dizman'ı apartmanın bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı.
'CEZAEVİNDE DOST OLMUŞLAR'
Cinayetle ilgili ilginç detaylara SABAH ulaştı. Öldürülen eniştenin daha önce cinayet işlediği, 15 yıl cezaevinden kaldıktan sonra 2014 yılında tahliye olduğu öğrenildi. Ramazan Dizman'ın da aynı senelerde yağma suçundan tutuklandığı, aynı cezaevinde kaldıkları Durmuş ile dost oldukları, dostluklarını da tahliye olduktan sonra ilerlettikleri belirtildi. Ramazan Dizman'ın Süleyman Durmuş'u o dönem yaşadığı İstanbul'daki evlerinde misafir ettiği, burada Dizman'ın ablası Kemaliye ile tanışan Durmuş'un genç kadın ile kaçıp evlendiği öğrenildi.
4 yaşında bir kız çocukları olan Süleyman ve Kemaliye Durmuş çiftinin 2 yıldır ayrı yaşadıkları, çiftin boşanma davalarının ise sürdüğü belirtildi. Süleyman Durmuş'ın kızını görebilmek için sık sık evlerinin önüne gittiği ancak eşinin ailesinin kızını göstermedikleri ileri sürüldü. Cinayetten bir gece önce kayınpederi ile telefonla görüşen Durmuş'un kızını görmeye geleceğini söylediği, ailenin istememesi üzerine tartıştıkları öğrenildi. Süleyman Durmuş'un olay günü de yine kızını görebilme umuduyla evlerinin önüne gittiği ardından da bu olayın yaşandığı belirlendi.
'EVİ GÖZETLİYORDU BENDE İNİP BIÇAKLADIM'
Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden katil zanlısı Ramazan Dizman, "Camdan baktığımda evi gözetlediğini gördüm. Aşağıya inip, yanına gittim. Elini beline atınca silah çıkartacak zannettim. Yanımdaki bıçağı çıkartıp üzerine doğru salladım. Daha sonra üzerimdeki elbiseleri bir inşaatta yaktım. Bıçağı da bir çöp kutusuna attım" dediği öğrenildi.