Evinde çok sayıda köpek ve kedi ölüsü bulunmuştu! Hikmet Akarca’ya ’Diyojen sendromu’ incelemesi





Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada 20'nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulundu. Kurtarılan 27 köpek ile 10 kedi ise Marmaris Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Belediye ekiplerince evin bahçesinde yapılan temizlik çalışmasında ise 12 ton çöp toplandı.