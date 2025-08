‘Evladımı katletti, keyif sigarası içti’

6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya anne Havva Ünay, babası Güney Demir ve kız kardeşi ile aile yakınları katıldı. Baba Güney Demir'in, "25 yıllık kızımı 5 ayda katlettin. Madem kişilik bozukluğun vardı. Anne, babanı, kardeşini katletseydin, benim kızımı neden öldürdün? Geceleri uyuyamıyorum, dışarı çıkamıyorum, kahve içemiyorum. Kızım artık sadece fotoğraflarda. Kızımı boğdun, parçaladın. Sen ne türlü bir canavarsın? Madem hastasın cinayetin ardından niye 2 keyif sigarası içtin" sözleri duruşmaya damga vurdu.

'ARTIK KIZLARIMIZ YAŞASIN'



Duruşma sonrası acılı baba Güney Demir, SABAH'a yaptığı açıklamada: "Sevcanlar ölmesin, kızlarımız yaşasın. Erkek olduğunu sanan kimse insanları katledemez." dedi. Bundan sonra kız evlatlarının katledilmesinin önüne geçmek için çalışıp mücadele edeceğini belirten acılı baba, "Benim meleğim katledildi, başka melekler katledilmesin diye mücadele edeceğim. Bu ülkede artık bir tek kız evladı öldürülmesin. Bundan sonra tek istediğim ve dileğim budur. Bunun için nefes alıp vereceğim." diye konuştu.

KAN DONDURAN ANLAR KAMERADA



Güvenlik kamerası görüntülerinde Sevcan Demir Sakman, Halit Can Sakman'ın şiddetinden evden dışarı kaçıyor. Halit Can Sakman her defasında Sevcan'ı 4 kez ikna ederek eve geri getiriyor. Son kez evden kaçmak için kapıya yönelen Sevcan'ı kapıda tutan katili Halit Can Sakman, içeri çekerken ayakları kamera görüntülerine yansıyor. 11 bıçak darbesi ile öldürüldükten sonra satırla boğazı kesilen Sevcan Hemşire'nin son çırpınışları kamera görüntülerinden izleyen babası Güney Demir başta olmak üzere tüm aileyi bir kez daha gözyaşlarına boğuldu.