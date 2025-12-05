Haberler Yaşam Haberleri Evladının gözü önünde öldürüldü
Giriş Tarihi: 5.12.2025

Konya'nın Hüyük ilçesinde 38 yaşındaki Mahmut Vurulmaz, kız alıp-verme meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan akrabası Muhammet Yazar (28) ve 2 kardeşi tarafından 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde darp edilip tabanca ile vurularak öldürüldü. Olay ilçeye bağlı Çamlıca Mahallesi'nde yaşandı. Çiftçilik yapan Mahmut Vurulmaz, 7 yaşındaki oğluyla birlikte elektrikli bisikletle sondaj sahasından evine dönerken aralarında kız alıp-verme meselesi nedeniyle husumet bulunan akrabası Muhammet Yazar ve kardeşleri ile karşılaştı. Yazar kardeşler, yolda sıkıştırdıkları elektrikli bisikleti şarampole düşürdü. Ardından da Mahmut Vurulmaz ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasında Muhammet Yazar, Vurulmaz'ı tabanca ile vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mahmut Vurulmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhammet Yazar tutuklanırken 2 kardeşi serbest bırakıldı.

