Evlat hasretiyle öldü! HDP önünde eylem yapan baba, kansere yenik düştü

Hatay'da yaşayan ve 2015'te 25 yaşındayken özel sektörde çalışmak için gittiği Kırklareli'nde kandırılarak dağa götürülen oğlu Erhan için evlat nöbetini sürdüren baba Ekrem Artık, yaklaşık 6 ay önce kansere yakalandığını öğrendi. Kanser hastası olmasına rağmen annelerle birlikte eylemini sürdüren baba Ekrem Artık, bir süre sonra durumu ağırlaşınca ence Diyarbakır'da tedavi altına alındı ardından Malatya'ya sevk edildi.

Ailelerin sık sık ziyarette bulunduğu acılı baba, dün gece rahatsızlandı. Karaciğer kanserine yenik düşen Artık'ın acı haberini alan aileler büyük bir üzüntü çekti. En son Artık'ı ziyaret eden evlat nöbeti tutan baba Süleyman Aydın, "Ekrem ağabeyimizle yaz-kış demeden birlikte mücadele ettik. Son isteği ise, oğlunun bir anca teslim olmasıydı. Oğlunu görmeden evlat hasretiyle yaşamını yitirdi. Biz onun evladı içinde mücadele edeceğiz" dedi. Baba Ekrem artık, hastaneye gitmeden önce evlat nöbetin bininci gününde yaptığı sonu açıklamasında, "Bütün Türkiye'yi, anneleri ve babaları bizi desteklemeleri için davet ediyorum. Oğlum, benim sesimi duyuyorsan gel oğlum" ifadelerini kullanmıştı.

Baba Ekrem Artık'ın, Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.