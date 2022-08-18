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Giriş Tarihi: 18.8.2022 18:55 Son Güncelleme: 18.8.2022 19:17

Evlat Nöbeti Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi Diyarbakır’da açıklandı

Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için bin 80 gündür HDP İl Binası önünde annelerin evlat nöbeti sürürken, İstanbul’da önceki gün gerçekleştirilen ‘Evlat Nöbeti Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi Diyarbakır’da açıklandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Evlat Nöbeti Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi Diyarbakır’da açıklandı

Medya Platformu Derneği ve MİSMED Sosyal Medya Derneği tarafından gerçekleştirilen 'Evlat Nöbeti Çalıştayı' Diyarbakır Sur ilçesinde yer alan Kurşunlu Camii Meydanı'nda kamuoyu ile paylaşıldı. Evlat Nöbeti Çalıştayı'nın koordinatörü Doç. Dr. Âdem Palabıyık'ın açıklandığı bildirge nedeniyle yapılan basın toplantısına AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ve Oya Eronat ile AK Parti Diyarbakır Başkanlığı yöneticileri ve çalıştay üyeleri de katıldı.

Annelerin evlat mücadelesinin akademik bir çalışmayla ele alındığını belirten Palabıyık, "Evlat Nöbeti Aileleri artık sadece siyaset sosyolojisinin değil, gündelik hayat sosyolojisi ve akademik disiplinin de araştırma öznesi haline gelmiştir. Eylem, planlanmış ve örgütlü bir hareket değil, doğal, kendi seyrinde devam eden ve spesifik olarak ortaya çıkarak, sonradan ulusallaşan bir harekettir. Evlat nöbeti, doğallığını ortaya koymakta ve ortaya koymuştur. Evlat Nöbeti Aileleri Çalıştayı'nda teröre karşı verilen başarılı mücadelenin ailelerin güçlenmesine katkı sağladığı ve süreci hızlandırdığı özellikle vurgulanmıştır. Annelerin evlat nöbetindeki kararlı duruşu dünya kamuoyuna duyurulmuştur. Eylemde, yine terör örgütünün çabasına karşı etkin bir toplumsal mücadele ortaya konulmuştur" ifadelerini kullandı.

Sur'da 15 yaşında iken 7 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın ise, evlat mücadelesinin ve çocuklarının ilk defa akademik olarak ele alındığına dikkat çekti.

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Evlat Nöbeti Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi Diyarbakır’da açıklandı
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