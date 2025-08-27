Evlilik hayaliyle hazırladığı evde yanarak can verdi

Çanakkale'de evlilik için hazırladığı evde tek başına yaşayan Batuhan Hanyalı, evde çıkan yangında feci şekilde can verdi. İsmetpaşa Mahallesi 56 Sokak'ta bulunan Yanyalı Konutları'nın 4. katında alevlerin yükseldiğini gören site sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yatak odasında başlayan yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangın itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları için daireye giren ekipler, Batuhan Hanyalı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Çanakkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı Özgürlük Parkı'nda garson olarak çalışan Hanyalı'nın 2 yıl önce evlilik hazırlığı yaparken taşındığı dairede tek başına yaşadığı belirlendi. Yangının söndürülmeyen sigaranın yatağın üzerine düşmesiyle başlamış olabileceği kaydedildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.