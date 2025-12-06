Evlilik sözleşmesi yüzünden kan aktı

Kırıkkale'de uzman çavuş Mesut Yurt (39), bacanağı Hakan Altunkaş'ı (47) tabancayla vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Yaklaşık 3 yıldır boşanma davasının sürdüğü çiftin fiilen ayrı yaşadığı belirtilirken, taraflar arasındaki gerginliğin nikâh öncesi imzalatılan evlilik sözleşmesi türü bir senetten kaynaklandığı ileri sürüldü. İddiaya göre bu belge aile ilişkilerini yıllar içinde çıkmaza soktu ve taraflar arasındaki husumeti derinleştirdi. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kaletepe Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki bir inşaat sahası önünde yaşandı. Uzman çavuş Yurt, bacanağı Altunkaş'ı tabancayla kurşun yağmuruna tuttu.

Ağır yaralanan Altunkaş, kurtarılamadı. Yurt ise aynı silahla hayatına son verdi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kırıkkale'de yaşanan başka bir olayda ise oğluyla boşanmak isteyen gelinini ve kız kardeşini vuran kayınpeder kaçtı. İddiaya göre Y.E., bir avukatlık bürosunda oğlunun boşanma aşamasındaki eşi Eser E. ve kardeşi Nilgün Geçer'le buluştu. Tarafların görüşmesi kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder, kız kardeşlere ateş açtı.Ağır yaralı kardeşlerden Nilgün Geçer kurtarılamadı. Eser E.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.