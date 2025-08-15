Evrim öğretmenin hayalleri yarım kaldı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 6 kişi hayatını kaybetti. Yapılan incelemede, kazada yaşamını yitiren Oktay Çelik ve Remzi Şen'in Çanakkale'nin Kalkım Beldesi'nden, Hayati Yılmaz, Olcay Baskın, Atakan Yılmazdere ve Evrim Oluçay'ın ise Edirneli olduğu belirlendi.Evrim Oluçay, özel bir dil okulunda İngilizce ve Almanca öğretmenliği yapıyordu. Kısa süre sonra Polonya'da eğitimine devam etmek üzere yola çıkacaktı. Tatil için gittiği Çanakkale'de meteor yağmurunu izlemek istedi ve dönüşünü bir gün erteledi. Kazadan kısa süre önce annesiyle yaptığı son konuşmada şunları söyledi: "Anne ben bir gün daha kalacağım. Bugün meteor yağmuru var. En iyi Çanakkale'den görülüyor. Zaten Polonya'ya gideceğim, bir daha buraları nerede göreceğim. Dönünce artık hiçbir şeyi kafama takmayacağım, hayatıma bakacağım. Görüşürüz."Bir süre önce evlendiği eşinden ayrılan Evrim Oluçay, yurtdışına gitmeden önce arkadaşlarıyla hasret gidermek ve moral depolamak istemişti. Ancak meteor yağmuru tutkusu, genç öğretmenin hayatındaki son planı oldu.