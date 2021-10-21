Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç para? UEFA Avrupa Ligi Exxen abonelik paketi üyelik fiyatı kaç TL?

Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi maçları da bugün oynanacak. Bu noktada, Exxen üyelik ücreti merak konusu oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını takip etmeyi düşünen futbolseverler, Exxen üyelik ücreti ne kadar ve kaç lira konusuyla ilgili araştırmalara hız verdi. Bilindiği üzere, UEFA Avrupa Ligi maçları, 3 yıl boyunca Exxenspor'da yayınlanacak. Maçları izleyebilmek içni Exxen üyelik ücreti ödeyerek abone olunması gerekli. Peki, Exxen üyelik fiyatı kaç para? Exxen TV aboneliği ne kadar ve kaç TL? İşte detaylar