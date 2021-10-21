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Giriş Tarihi: 21.10.2021 13:28

Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç para? UEFA Avrupa Ligi Exxen abonelik paketi üyelik fiyatı kaç TL?

Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç para? UEFA Avrupa Ligi Exxen abonelik paketi üyelik fiyatı kaç TL?

UEFA Avrupa Ligi maçları öncesi, Exxen üyelik ücreti ne kadar sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi heyecanı yaşanırken Exxen üyelik fiyatı hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Bilindiği üzere, 3 sezon boyunca Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen TV'de yayınlanacak. Peki, Exxenspor paketi abonelik üyelik fiyatı kaç para? Exxen üyelik ücreti ne kadar ve kaç TL? İşte, Exxen üyelik ücreti hakkında detaylar

Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi maçları da bugün oynanacak. Bu noktada, Exxen üyelik ücreti merak konusu oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını takip etmeyi düşünen futbolseverler, Exxen üyelik ücreti ne kadar ve kaç lira konusuyla ilgili araştırmalara hız verdi. Bilindiği üzere, UEFA Avrupa Ligi maçları, 3 yıl boyunca Exxenspor'da yayınlanacak. Maçları izleyebilmek içni Exxen üyelik ücreti ödeyerek abone olunması gerekli. Peki, Exxen üyelik fiyatı kaç para? Exxen TV aboneliği ne kadar ve kaç TL? İşte detaylar

Exxen TV üyelik ücreti ne kadar ve kaç TL? Exxenspor abone paketi üyelik fiyatı kaç para?

EXXEN ÜYELİK (ABONELİK) ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

EXXENSPOR ÜYELİK FİYATI

Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

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Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç para? UEFA Avrupa Ligi Exxen abonelik paketi üyelik fiyatı kaç TL?
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