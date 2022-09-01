Exxen zam mı geldi, reklamlı-reklamsız Exxenspor üyelik ücreti ne kadar oldu? Güncel 2022 zamlı Exxen fiyatı

Güncel Exxen fiyatları, dizi-film seyircileri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özellikle son gelen bilgiler sonrası, Exxen zam var mı soruları sıklıkla yöneltilmeye başladı. Reklamlı-reklamsız Exxenspor üyelik ücreti 1 Eylül 2022 itibariyle zamlı şekilde satılacak. Peki, 2022 Exxen üyelik ücreti ne kadar oldu? Exxenspor güncel fiyatlar nasıl? İşte detaylar
EXXEN ÜYELİK ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ
Exxen, bugün abonelik paketleri ve fiyatlar için bir güncelleme yayınladı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin resmi yayımcısı olan Exxen, yaptığı duyuru ile hem Exxen hem de Exxenspor üyelik ücretlerine zam geldiğini açıkladı.
EXXEN GÜNCEL FİYATLAR NE KADAR OLDU?
Exxen üyeliklerine zam geldiği açıklandı. Böylece, Exxen ve Exxenspor üyelikleri artırıldı. Aşağıda parantez içindeki rakamlar eski fiyatları temsil etmekte. İşte güncel 2022 Exxen ve Exxenspor fiyatları…
Reklamlı Exxen Üyelik – Aylık 39.90 TL (19,90 TL)
Reklamlı Exxen Üyelik – Yıllık –33.50 TL x 12 (16,60 TL)
Reklamsız Exxen Üyelik – Aylık –54.90 TL (29,90 TL)
Reklamsız Exxen Üyelik – Yıllık –45.90 TL x 12 (24,90 TL)
Reklamlı ExxenSpor Üyelik – Aylık – 119.90 TL (49,80 TL)
Reklamlı ExxenSpor Üyelik – Yıllık –94.90 TL x 12 (44,80 TL)
Reklamsız ExxenSpor Üyelik – Aylık –134.90 TL (69,80 TL)
Reklamsız ExxenSpor Üyelik – Yıllık –107.30 TL x 12 (54,80 TL)