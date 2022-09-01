Exxen zam mı geldi, reklamlı-reklamsız Exxenspor üyelik ücreti ne kadar oldu? Güncel 2022 zamlı Exxen fiyatı

EXXEN ÜYELİK ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ

Exxen, bugün abonelik paketleri ve fiyatlar için bir güncelleme yayınladı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin resmi yayımcısı olan Exxen, yaptığı duyuru ile hem Exxen hem de Exxenspor üyelik ücretlerine zam geldiğini açıkladı.