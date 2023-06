Eylül Ayında Hangi Balıklar Yenir? Eylül Ayı Hangi Balık Mevsimi?

Eylül ayında hangi balıklar yenir sorusunu, bu ayın gelmesiyle beraber araştırmaların sayısı hayli fazladır. 1 Eylül itibariyle balık avlanma yasağının kalkmasından dolayı Eylül ayında hangi balık avlanır, yenir konuları gündeme gelir. Balıkları mevsiminde yemek önemli olduğu için Eylül ayı hangi balık mevsimi bilmenizde fayda var. Eğer siz de tüm bunları öğrenmek istiyorsanız haberimizin kalan kısmına inebilir ve Eylül ayında hangi balıklar yenir öğrenebilirsiniz.

Eylül Ayında Hangi Balıklar Yenir?

Eylül ayının gelmesi demek balık sezonunun açılması demektir. Her yıl 1 Eylül itibariyle balık avlama yasağının kalkmasıyla beraber tezgahlarda bulabileceğiniz balık sayısı hızla artmaya başlar. En sevdiğimiz mevsimlerden biri olan Eylül ayında yağmur suyunu alan palamut irileşir ve bollaşır. Bu sayede en lezzetli haline ulaşır.

Özellikle lüfer ve palamut mevsiminin başlaması nedeniyle ülkemizde her sofraya balık girmeye başlar. Balık, sağlıklı beslenmek için her hafta düzenli olarak soframızda bulunması gereken bir şifa kaynağıdır. İçeriğinde bulunan folik asitler, fosfor, kalsiyum gibi faydalı besin ögeleri hem yetişkinler hem de çocuklar için oldukça faydalıdır. Bu faydalardan maksimum şekilde yararlanmak için her balığı kendi ayında yemeye dikkat etmeniz gerekir Balıkları mevsiminde tüketmek hem balık türlerinin çeşitliliği ve balık neslinin devamı için hem de lezzet açısından çok önemlidir. Bu yüzden de Eylül ayında yenen balıkların listesi şu şekildedir:

1. Barbunya

Halk arasında barbun olarak da adlandırılan barbunya balığı, tekir balığı ile benzerliği nedeniyle tekirin büyük hali olarak bilinir. Ancak tekir ve barbunya, aynı türden olsalar bile birbirine çok benzeyen farklı cinste balıklardır.

Barbunya balığı, kırımızı ve pembe renkli, yuvarlak gövdeli ve pullu bir balıktır. Ülkemizde Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi barbunya için uygun denizlerdir. Dip balığı olan barbunyanın boyu ortalama 20 cm kadardır.

2. Çipura

Çipura dendiğinde akla ilk olarak çiftliklerde yetişme balık gelir ancak çipura ege denizinde yetişen en lezzetli balıklardan birisidir. Genelde boyları 20 ile 35 cm arasında ancak daha büyük ve ağırlığı 6-7 kg olanlarına da rastlanmaktadır. Her mevsimde zevkle yenebilen çipura, eylül ayında en lezzetli dönemlerindedir ve ızgarası, buğulaması, çorbası, fırını çok güzel olur. Izgara için ideal büyüklük 250 ila 350 gramdır.

3. Lüfer

Lüfer, ülkemizdeki denizlerde yaşayan en lezzetli ve ekonomik değeri en yüksek olan balık türlerinin başında gelir. Lüfer, uzun vücutlu çenesi geniş ve dişleri sivri olan yırtıcı denebilecek bir deniz balığıdır.

Dünya'da neredeyse tüm denizlerde yaşayan lüfer balığı ülkemizde de tüm denizlerde avlanabilir ancak özellikle İstanbul Boğazı ve çevresinde avlanan Lüfer, daha yağlı ve lezzetli olmaktadır. Bu nedenle boğazın efendisi olarak da bilinir.

Türk balıkçılık tarihinde ve literatüründe çok önemli bir yeri bulunan lüfer, Türk mutfağının da en lezzetli balıklarından biridir.

4. Palamut

Palamut, ülkemizde balık dendiğinde hamsi ile beraber ilk akla gelen balıklardan biridir. Palamut, avlanması kolay olmasa da yakalandığı dönemlerde bol olması nedeniyle ucuz ve besleyici bir balıktır ve bu nedenle halk arasında en çok tüketilen balık türleri arasında gelir.

Ağustos ayı ile denizlerde görülmeye başlayan palamut, ülkemizde 1 Eylül'den itibaren av yasağının bitmesi ile bol miktarda avlanmaya başlanır.

Palamut balığı ortalama olarak 500 – 600 gram ağırlığındadır. Ancak farklı isimlerle bilinen daha küçük veya daha büyük boyutlarda olanların ağırlıkları ve ebatları değişir

5. Sardalya

Sardalya, ülkemizde Ege Denizi kuzeyinde bolca yakalanan lezzetli ve bol bulunan bir balıktır. En lezzetli mevsimi temmuz-ekim ayları olan sardalya eylül ayında yenebilen en lezzetli balıklardan biridir.

Izgara, fırın, kağıt kebabı, buğulama ve pilaki gibi çeşitli yöntemlerle pişirmek mümkündür. Ortalama olarak 15 cm boyutlarında bulunur. Daha büyükleri lezzet olarak tercih edilmez.

6. Tekir

Ülkemizde genelde kırmızı balık olarak da bilinen tekir balığı, barbunya balığına benzeyen, boyu 15-20 cm kadar olan bir dip balığıdır. Genellikle Ege ve Akdeniz gibi sıcak sularda avlanan tekir balığı buğulama ve tavada kızartma olarak yenebilir.