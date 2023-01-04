EYT için borç aldı onu da kalabalıkta kaptırdı

Cebimde bin 270 lira para kalmıştı. Bin lirası 5 adet 200'lük olarak sol cebimdeydi. Binaya girdiğimde çok kalabalık vardı. İtişme kalkışma yaşandı. Bina dışına çıktığımda paranın cebimde olmadığını fark ettim. Telefonu da cebime koyduğum için çıkarırken acaba düşürdüm mü diye tüm görevlilere haber bıraktım fakat bir cevap alamadım. Çaldılar mı yoksa düşürdüm mü bilemiyorum. Hem ellerim hem de ceplerim boşaldı" dedi.