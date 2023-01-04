EYT için borç aldı onu da kalabalıkta kaptırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT kararını açıklamasının ardından vatandaşlar SGK merkezlerine akın etmişlerdi. Hafta sonu da SGK'ların açık olması nedeniyle vatandaşlar SGK merkezlerine akın ettiler. İşte bu vatandaşlardan birisi de servis şoförlüğü yapan 7 çocuk babası asgari ücretle çalışan Mehmet Sabri Abay'dı. Sabri Abay yeni yıl öncesi zamlı tarifeden borçlanma parası ödememek için arkadaşından bin 270 lira borç alarak Bağcılar SGK müdürlüğüne geldi. Yoğunluk olması nedeniyle bina dışında bir süre bekledikten sonra çağrılan gruplar ile birlikte binanın içerisine girdi. Kalabalık arasında işlemlerini yaptırırken Tuzla'ya gitmesi gerektiği kaydedildi. İşlemi yapılmadığı için bina dışına çıktığında cebindeki 5 adet 200 liranın bulunduğu toplam bin lirasının olmadığını fark etti. Acaba düşürdüm mü diyerek binanın içerisine girip herkese bulurlarsa teslim etmelerini istedi. Fakat hiç kimse geri dönmedi.
Askerlik borçlanması için lazım olur diye arkadaşından aldığı borç parayı kaybeden Mehmet Sabri Abay, "Asgari ücretle çalışıyorum. 7 çocuğuma ekmek götürmek için var gücümle çalışıyorum. EYT'den emekli olmak için 5 bin günüm var 18 aylık askerliğimi borçlanmak için arkadaşımdan bin 500 lira borç aldım.
Cebimde bin 270 lira para kalmıştı. Bin lirası 5 adet 200'lük olarak sol cebimdeydi. Binaya girdiğimde çok kalabalık vardı. İtişme kalkışma yaşandı. Bina dışına çıktığımda paranın cebimde olmadığını fark ettim. Telefonu da cebime koyduğum için çıkarırken acaba düşürdüm mü diye tüm görevlilere haber bıraktım fakat bir cevap alamadım. Çaldılar mı yoksa düşürdüm mü bilemiyorum. Hem ellerim hem de ceplerim boşaldı" dedi.