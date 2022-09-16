EYT ne zaman çıkacak, son durum ne, kimleri kapsıyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar 16 Eylül 2022 EYT çıkıyor mu?

BAKAN NEBATİ: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt verdi:

Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere EYT ve öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin"

EYT YASASI ÇALIŞMA GRUBU KURULDU

Bir süredir EYT ile ilgili konular gündem olmaya devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yılını ve primini doldurmuş ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar için bir çalışma grubu da oluşturuldu.

Bu konuda oluşturulan çalışma grubunu duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yılsonuna kadar çalışmaların tamamlanacağını da kamuoyu ile paylaşmıştı.