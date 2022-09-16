EYT ne zaman çıkacak, son durum ne, kimleri kapsıyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar 16 Eylül 2022 EYT çıkıyor mu?

EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte, yasa kimleri kapsıyor sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. 6 maddelik çözüm sürecinin ardından primlerini tamamlamalarına rağmen yaşını bekleyen vatandaşlara gün doğacak. İşte EYT son dakika gelişmeleri
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt verdi:
Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere EYT ve öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin"
Bir süredir EYT ile ilgili konular gündem olmaya devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yılını ve primini doldurmuş ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar için bir çalışma grubu da oluşturuldu.
Bu konuda oluşturulan çalışma grubunu duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yılsonuna kadar çalışmaların tamamlanacağını da kamuoyu ile paylaşmıştı.
Bakan Vedat Bilgin EYT çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada formüllere dair "Ne Finlandiya ne Almaya; kendi modelimizi uygulayacağız" dediği belirtildi.
Buna göre bir süredir gündeme gelen formüllerin haricinde bir çalışma hazırlandığı anlaşılmış oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanların yanı sıra staj süresi de gündemde yer alacak konulardan biri olacak.
Şu an masada sadece bir tane EYT formülünün olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor. Bu doğru değil." ifadelerini kullandı.
Bakan Bilgin, "Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Hollanda ve Almanya modelleri masada değil" şeklinde konuştu. Daha önce de Türkiye modeli üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.
Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in haberine göre yeni çözümde yaş ve prim kriterleri ön planda. Buna göre, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yıl ve prim şartını tamamlamış olanların bekleyeceği yaş şartıyla ilgili bir indirim ya da belli bir yaş kriteri belirlenmesi söz konusu olabilecek.
Kadınlar için 7200 gün ve erkekler için 9 bin gün prim tamamlamış olanlar açısından ise bir yaş avantajı sağlanması da söz konusu olabilecek.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak da bilinen EYT, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı çalışanların emekli olabilmeleri için öne sürülen yaş şartını hedefliyor.
Bu bağlamda prim ödemelerini ve sigortalılık süresini tamamlayan vatandaşlar, 1999 yılında çıkarılan yasa doğrultusunda yaş şartını yerine getirmeyenler emekli olamıyor.
EYT çalışmaları, 1999 yılından önce sigorta girişi olanların emekli olup olmamalarıyla iligl olan yaş koşulunu değerlendiriyor.