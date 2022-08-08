EYT düzenlemesi için 6 adımda formül üretiliyor. Böylece kimlerin EYT'li sayılacağı da ortaya çıkmış olacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yılını ve primini doldurmasına rağmen yaş şartı nedeniyle emekli olamamış sigortalılar şu anda EYT kapsamında sayılıyor. Ancak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamasına rağmen yılını veya primini tamamlamamış olanlar da bulunuyor. Peki EYT nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası EYT son durum ne?
EYT düzenlemesi için 6 adımlı bir çalışma devam ederken öncelik olarak kapsamın belirlenmesine çalışılıyor. Böylece kimlerin EYT'li sayılacağı da ortaya çıkmış olacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yılını ve primini doldurmasına rağmen yaş şartı nedeniyle emekli olamamış sigortalılar şu anda EYT kapsamında sayılıyor. Ancak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamasına rağmen yılını veya primini tamamlamamış olanlar da bulunuyor. Bunların dışında farklı kurumlarda çalıştığı için prim ve yıl şartı değişen sigortalılar da var. bu yüzden kapsamın belirlenmesi için önemli bir çalışma yürütülüyor.
8 Eylül 1999 yasası ile birlikte erkekler için işe giriş tarihine göre 44 ile 58 yaş arasında sınır getirildi.
Kadınlar da ise bu sınırlar işe giriş tarihine göre 40'dan başlayıp 55'e kadar gidiyor. Dolayısıyla şu anda EYT'li olarak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için işe giriş tarihine göre bu yaşlarda emekli olma imkanı bulunuyor.
Burada kadınlar için 20 erkekler için de 25 yıl sınırı var. Bu süreler kadınlar için tamamlandı ancak erkekler için özellikle 1998 ve sonrası sigortalı olanlar için henüz dolmadı.
EYT yasası ile birlikte burada bir ortalama yaş gelmesi söz konusu olabilecek. Yapılan değerlendirmelere göre kadınlarda 50 erkeklerde ise 52 yaş sınırının gelmesi değerlendirilen alternatifler arasında bulunuyor.
Ancak bu sınırların farklılaşması da söz konusu olabilir. Aralık ayına kadar netleşmesi bekleniyor.
8 Eylül 1999 yasası ile birlikte öncesinde herkes için 5000 gün olan prim şartı ise işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında değiştirilmiş oldu.
Yani şu anda EYT olarak sigortalı işe başlamış olanlar mevcut yasaya göre emekli olduklarında işe giriş tarihlerine göre 5000 ile 5975 gün arasında prim ödemek durumundalar. Tabi bu durum sadece SSK'lılar için geçerli.
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda durum değişiyor. Bağ-Kur'da kadınlar için 7200 gün erkekler için ise 9 bin gün isteniyor.
Emekli sandığında da benzer rakamlar var. Kadın memurlar için 20 yıllık memurluk erkekler için ise 25 yıllık memurluk süresi gerekiyor.
Yeni düzenlemede de prim şartının ne kadar olacağı masada bulunuyor.
Burada eski yasada olduğu gibi 5000 günün yeterli olacağı bir alternatif bulunurken, bir diğer alternatifte ise mevcut yasadaki işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında bir prim şartı olması var.
Yine konuşulan alternatifler arasında Bağ-Kur'da olduğu gibi erkekler için 9 bin gün kadınlar için 7200 gün olduğunda yaş şartı aranmaması ihtimali de bulunuyor.
Böylece primi çok olanlar yaş şartı olmadan emeklilik hakkı kazanırken primi az olanlar ise getirilecek yaş sınırıyla emekli olabilecek.
Böylece çok çalışıp fazla prim ödeyenler bunun avantajını da görmüş olacak.
8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.
Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.