EYT nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası EYT son durum ne?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT düzenlemesi için 6 adımlı bir çalışma devam ederken öncelik olarak kapsamın belirlenmesine çalışılıyor. Böylece kimlerin EYT'li sayılacağı da ortaya çıkmış olacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yılını ve primini doldurmasına rağmen yaş şartı nedeniyle emekli olamamış sigortalılar şu anda EYT kapsamında sayılıyor. Ancak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamasına rağmen yılını veya primini tamamlamamış olanlar da bulunuyor. Bunların dışında farklı kurumlarda çalıştığı için prim ve yıl şartı değişen sigortalılar da var. bu yüzden kapsamın belirlenmesi için önemli bir çalışma yürütülüyor.

EYT TASLAK ÇALIŞMASINDA 50-52 YAŞ FORMÜLÜ MASAYA GELDİ

8 Eylül 1999 yasası ile birlikte erkekler için işe giriş tarihine göre 44 ile 58 yaş arasında sınır getirildi.

Kadınlar da ise bu sınırlar işe giriş tarihine göre 40'dan başlayıp 55'e kadar gidiyor. Dolayısıyla şu anda EYT'li olarak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için işe giriş tarihine göre bu yaşlarda emekli olma imkanı bulunuyor.

Burada kadınlar için 20 erkekler için de 25 yıl sınırı var. Bu süreler kadınlar için tamamlandı ancak erkekler için özellikle 1998 ve sonrası sigortalı olanlar için henüz dolmadı.

EYT yasası ile birlikte burada bir ortalama yaş gelmesi söz konusu olabilecek. Yapılan değerlendirmelere göre kadınlarda 50 erkeklerde ise 52 yaş sınırının gelmesi değerlendirilen alternatifler arasında bulunuyor.

Ancak bu sınırların farklılaşması da söz konusu olabilir. Aralık ayına kadar netleşmesi bekleniyor.