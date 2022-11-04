EYT son dakika bugün: Yasa çalışmasında son adım! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

BAKAN BİLGİN: MASADAKİ FORMÜL BELLİ!

Geçtiğimiz günlerde gelen Bakan Bilgin'in EYT açıklaması şöyle:

"Bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim bir defa. Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok öncelikle onu söyleyeyim. Televizyonda çıkarıyorlar işte 'şunlar da girecek bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. 1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz.

Önümüzde tek bir model var yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yılları gibi, bunları gözden geçirip, en uygun en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız."