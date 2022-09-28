EYT SON DAKİKA HABERİ: Emeklilikte Yaşa Takılanlar - EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak, son durum nedir?

EYT son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanların merakla gelişmeleri takip ettiği konuya ilişkin Başkan Erdoğan, Kanal D canlı yayınında son duruma ilişkin bilgi verdi. Bu bilgilerle detayları öğrenmek isteyenler "EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak, son durum nedir?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

EYT ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKACAK, SON DURUM NEDİR?

EYT açıklaması ve Başkan Erdoğan'ın diğer açıklamalarından satırbaşları şöyle;