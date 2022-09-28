EYT SON DAKİKA HABERİ: Emeklilikte Yaşa Takılanlar - EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak, son durum nedir?

EYT son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanların merakla gelişmeleri takip ettiği konuya ilişkin Başkan Erdoğan, Kanal D canlı yayınında son duruma ilişkin bilgi verdi. Bu bilgilerle detayları öğrenmek isteyenler "EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak, son durum nedir?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
EYT açıklaması ve Başkan Erdoğan'ın diğer açıklamalarından satırbaşları şöyle;
Kanal D canlı yayınında basın mensuplarının sorularına yanıt veren Başkan Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar - EYT'de son aşamaya gelindiğini açıkladı.
İşte Başkan Erdoğan'ın diğer açıklamalarından detaylar;
Başkan Erdoğan, Sosyal konut projesinde arsa sayısını 1 milyona çıkartmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Erdoğan, "Arsamı alır evimi yaparım diyenlere yönelik rakamı 1 milyona belki daha fazla çıkararak vatandaşımıza böyle bir imkan tanımak istiyoruz" dedi.
Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun projeyi baltalama çabalarına tepki göstererek, "Gençlerimizin TOKİ'ye başvuru sayısı 1 milyon 750 bin. Bak gençler bile bu işi senden iyi kavramış vaziyette." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, "Bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak" dedi.