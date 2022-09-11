EYT son dakika haberleri 2022 Eylül: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, nedir? Türkiye modeli üzerinde yoğun çalışma!

EYT son dakika haberleri 2022 bugün de gündemdeki yerini aldı. Emeklilikte yaşa takılanlar çatısı altında çözüm yasasını bekleyen milyonlarca emekli adayı Bakan Bilgin açıklamaları ile gündemi takip ediyor. EYT ne zaman çıkacak, son durum ne soruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yanıtlandı. Ekonomi gündemini meşgul eden konuyla ilgili olarak çalışmalar sürüyor. Peki, EYT nedir, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, yanıtlar…
EYT SON DAKİKA: MECLİSE GELİYOR!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Önümüzdeki dönem içerisinde de sözleşmeli personel sorununu çözüyoruz. EYT sorunu önümüzde, çözüyoruz. Bütün bu sorunları dosya dosya açıp çözüyoruz." dedi.
Bağımsızlık, demokrasi, kalkınma
Türkiye'nin 3 büyük meselesinin olduğunu ve bunlara AK Parti'nin sahip çıktığını anlatan Bilgin, şöyle devam etti:
"Birincisi bağımsızlıktır. Bugün dünyanın neresinde Türkiye'nin bağımsızlığına dönük bir hareket, plan olursa AK Parti ve Cumhurbaşkanımız, dava arkadaşlarımız Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini amansız ve aralıksız sürdürmektedir. Akdeniz'de de Balkanlar'da da Kafkaslar'da da yaşadığımız budur. Onun için Türkiye sadece burada yaşayan insanların ideallerini, davasını yaşatan bir toprağın adı değildir. Türkiye, insanlığın davasının yoğunlaştığı bir toprağın adıdır. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları 100 yıl önce Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini dünyaya bir kez daha tescil etmiştir. Bugün de aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. İsim ve zaman değişmiştir ama mücadele aynıdır."
Türkiye'nin sorunlarına karşı tedbirler aldığını aktaran Bilgin, Bakanlık olarak enflasyon sorununun yarattığı toplumsal sorunlarla sosyal politikalar ile mücadele ettiklerini bildirdi.
Asgari ücreti bir önceki yıla göre yüzde 80 arttırdıklarına işaret eden Bilgin, "Birçok uygulama yaptık. Bunlar devam edecek. Önümüzdeki dönem içerisinde de sözleşmeli personel sorununu çözüyoruz. EYT sorunu önümüzde, çözüyoruz. Bütün bu sorunları dosya dosya açıp çözüyoruz. Türkiye'nin emekçileri, çalışanları, işçileri endişe etmesin. Türk devleti sosyal bir devlettir ve bunun sorumluluğunu yerine getirecektir." dedi.
EYT SON DURUM: BAKAN BİLGİN TARİH VERDİ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Bilgin, EYT'nin meclise geleceği tarih hakkında açıklamada bulundu. Sene sonu geleceği öngörülen yasanın hangi ay gündemde olacağı belli oldu.
Bakan Vedat Bilgin'in açıklaması şöyle:
"Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz. Bir iki konu daha var EYT ondan sonra, çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir"
YAŞ VE PRİM ÖN PLANDA!
Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in haberine göre yeni çözümde yaş ve prim kriterleri ön planda. Buna göre, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yıl ve prim şartını tamamlamış olanların bekleyeceği yaş şartıyla ilgili bir indirim ya da belli bir yaş kriteri belirlenmesi söz konusu olabilecek.
Kadınlar için 7200 gün ve erkekler için 9 bin gün prim tamamlamış olanlar açısından ise bir yaş avantajı sağlanması da söz konusu olabilecek.
NE HOLLANDA NE ALMANYA MODELİ!
Bakan Vedat Bilgin EYT çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada formüllere dair "Ne Finlandiya ne Almaya; kendi modelimizi uygulayacağız" dediği belirtildi:
"Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Hollanda ve Almanya modelleri masada değil"
Buna göre bir süredir gündeme gelen formüllerin haricinde bir çalışma hazırlandığı anlaşılmış oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanların yanı sıra staj süresi de gündemde yer alacak konulardan biri olacak.
"EYT ÇALIŞMASINI TAMAMLADIĞIMIZ GÜN AÇIKLAYACAĞIM"
En uygun formülle çalışmanın netleştiğinde kamuoyu ile paylaşacağını bildiren Bakan Bilgin, "Daha önce 3600`de yaptığımız gibi, asgari ücrette yaptığımız gibi, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basın mensuplarıyla paylaşacağım. Diğer gün geçici işçiler sorunu var. Onu tamamladığımız gün, onlarla ilgili açıklama yapacağım. EYT var, EYT`yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım" ifadelerini kullandı.
EYT düzenlemesi için 6 adımlı bir çalışma devam ederken öncelik olarak kapsamın belirlenmesine çalışılıyor.
EYT NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak da bilinen EYT, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı çalışanların emekli olabilmeleri için öne sürülen yaş şartını hedefliyor.
Bu bağlamda prim ödemelerini ve sigortalılık süresini tamamlayan vatandaşlar, 1999 yılında çıkarılan yasa doğrultusunda yaş şartını yerine getirmeyenler emekli olamıyor.
EYT çalışmaları, 1999 yılından önce sigorta girişi olanların emekli olup olmamalarıyla iligl olan yaş koşulunu değerlendiriyor.