EYT son dakika haberleri 2022 Eylül: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, nedir? Türkiye modeli üzerinde yoğun çalışma!

EYT son dakika haberleri 2022 bugün de gündemdeki yerini aldı. Emeklilikte yaşa takılanlar çatısı altında çözüm yasasını bekleyen milyonlarca emekli adayı Bakan Bilgin açıklamaları ile gündemi takip ediyor. EYT ne zaman çıkacak, son durum ne soruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yanıtlandı. Ekonomi gündemini meşgul eden konuyla ilgili olarak çalışmalar sürüyor. Peki, EYT nedir, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, yanıtlar…

EYT SON DAKİKA: MECLİSE GELİYOR!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Önümüzdeki dönem içerisinde de sözleşmeli personel sorununu çözüyoruz. EYT sorunu önümüzde, çözüyoruz. Bütün bu sorunları dosya dosya açıp çözüyoruz." dedi.