Emeklilikte Yaşa Takılanlar, EYT yasası son durum sorgulamalarına tüm hızıyla devam ediyor. Prim ve sigortalılık sürelerini tamamlayan binlerce emekli adayı, EYT yasası ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Bu kapsamda EYT ile erken emekliliğin hayalini kuranlar, ''EYT yasası ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı, kimleri kapsıyor?'' sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye modeli üzerinde durulduğunu açıklayan Bakan Bilgin, EYT ile ilgili yakın tarihi işaret etti. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı, son durum nedir? İşte, 2022 EYT son durum ve detaylar…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Önümüzdeki dönem içerisinde de sözleşmeli personel sorununu çözüyoruz. EYT sorunu önümüzde, çözüyoruz. Bütün bu sorunları dosya dosya açıp çözüyoruz.
Türkiye'nin emekçileri, çalışanları, işçileri endişe etmesin. Türk devleti sosyal bir devlettir ve bunun sorumluluğunu yerine getirecektir." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'nin meclise geleceği tarih hakkında açıklamada bulundu. Sene sonu geleceği öngörülen yasanın hangi ay gündemde olacağı belli oldu.
Bakan Vedat Bilgin'in konu ile ilgili açıklaması şöyle:
"Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz. Bir iki konu daha var EYT ondan sonra, çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir."
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden EYT ve öğretmenlerle ilgili düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in haberine göre yeni çözümde yaş ve prim kriterleri ön planda. Buna göre, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yıl ve prim şartını tamamlamış olanların bekleyeceği yaş şartıyla ilgili bir indirim ya da belli bir yaş kriteri belirlenmesi söz konusu olabilecek.
Kadınlar için 7200 gün ve erkekler için 9 bin gün prim tamamlamış olanlar açısından ise bir yaş avantajı sağlanması da söz konusu olabilecek.
Bakan Vedat Bilgin, EYT çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada "Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Hollanda ve Almanya modelleri masada değil" ifadelerini kullandı.
Buna göre bir süredir gündeme gelen formüllerin haricinde bir çalışma hazırlandığı anlaşılmış oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanların yanı sıra staj süresi de gündemde yer alacak konulardan biri olacak.
En uygun formülle çalışmanın netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacağını bildiren Bakan Bilgin, "Daha önce 3600`de yaptığımız gibi, asgari ücrette yaptığımız gibi, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basın mensuplarıyla paylaşacağım. Diğer gün geçici işçiler sorunu var. Onu tamamladığımız gün, onlarla ilgili açıklama yapacağım. EYT var, EYT`yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım" ifadelerini kullandı.
EYT düzenlemesi için 6 adımlı bir çalışma devam ederken öncelik olarak kapsamın belirlenmesine çalışılıyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak da bilinen EYT, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı çalışanların emekli olabilmeleri için öne sürülen yaş şartını hedefliyor.
Bu bağlamda prim ödemelerini ve sigortalılık süresini tamamlayan vatandaşlar, 1999 yılında çıkarılan yasa doğrultusunda yaş şartını yerine getirmeyenler emekli olamıyor.
EYT çalışmaları, 1999 yılından önce sigorta girişi olanların emekli olup olmamalarıyla iligl olan yaş koşulunu değerlendiriyor.