EYT YASASI SON DAKİKA BUGÜN! 2022 bitmeden... EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, meclise geldi mi, son durum ne?

FUAT OKTAY: EYT'DE DETAYLAR YIL BİTMEDEN BAŞKAN ERDOĞAN TARAFINDAN AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "EYT ile ilgili sorunu söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de emeklilikte yaşa takılanların merakla beklediği haberle ilgili açıklama yaptı. Bakan Bilgin'in EYT kapsamı ve yaş sınırı mesajı dikkat çekti. İşte o açıklamalar:

"EYT 1999 SONRASINI KAPSAMIYOR"

Teknik çalışmaları tamamlanmamış çalışma. EYT deyince 8 Eylül 1999'dan önce işe başlamış olanlar. Bunların bazı istisnaları var. Doğum yapmış hanımların, askerlik yapmış olanların borçlanması var. Birkaç istisnai durumlar var. Onların dışında en çok sorulan soru; prim gün sayım eksik, borçlanabilir miyim? 1999'dan sonra işe girdilerse EYT'yi kapsamayacaktır.

BAKAN BİLGİN EYT YAŞ SINIRI SORUSUNU YANITLADI

Mevcut yasamızda olan haklar devam edecek. Yurt dışında çalışanlar var. Olağanüstü bizim kurumlarımıza müracaat edenler var. Orada da benzer kafa karışıklıkları var. Onlar da 'prim gün sayılarımızı tamamlayalım, emekli olalım' diye kuyruklar oluşturuyor. Onlarda da aynı şey geçerli. EYT 8 Eylül 1999 öncesi işe başlamayı zorunlu kılıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun. Aksi takdirde borçlanarak olmaz.

EYT'de yaş şartına vurgu yapan Bakan Bilgin, "Çalışmalar tamamlandıktan sonra belli olacak" ifadesini kullandı.