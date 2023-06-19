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Giriş Tarihi: 19.6.2023 10:56 Son Güncelleme: 19.6.2023 11:03

EYT’den emekli oldular sokakta vatandaşa köfte dağıttılar

Normal şartlarda 8 yıl sonra emekli olacaklarken EYT kapsamında emekli olan 3 arkadaş bulvara kurdukları ızgarada pişirdikleri köfteleri halka dağıttı. Mutlulukları halkla paylaştıklarını dile getiren emekliler, “Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bizi çok mutlu etti” dedi.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
EYT’den emekli oldular sokakta vatandaşa köfte dağıttılar

Sakarya'nın Adapazarı İlçesi'nde yaşayan Cevat İpşinoğlu, Murat Kurtuldu, Engin Partanas isimli 3 arkadaş 8 yıl erken emekli olunca büyük mutluluk yaşadı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının çıkmasıyla emeklilik hakkı kazanan ve emekli olan üç arkadaş, bu sevinçlerini kutlamak için Adapazarı Karaağaçdibi Bulvarı'nda ızgara kurdu. Kurdukları ızgarada elleriyle pişirdikleri köfteleri halka ikram eden emekliler hem mutlu oldu, hem de vatandaşları mutlu etti.

Kendi cebinden ayırdıkları bütçeyle vatandaşlara ekmek arası köfte ikramında bulunan EYT mutlusu 3 arkadaş, "Emekli olduk ve çok mutlu olduk. Bu mutluğumuzu vatandaşlarımızla paylaşmak istedik. Onun için böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik" dedi.

EYT yasasının çıkmasıyla emeklilik hayalini gerçekleştiren Cevat İpşinoğlu, "2018 yılından bu yana EYT'yi bekliyorduk. Son çıkan kanunla beraber buna hak kazandık. EYT'ye hak kazandığımızda arkadaşlar arasında böyle bir şey olursa 3 kişi böyle bir organizasyon yaptık. Gönlümüzden böyle bir şey koptu. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun" diye konuştu.

Yaşadığı mutluluğun tarifi olmadığını belirten Engin Partanas, "8 yıl önce emekli olunca çok mutlu oldum. Bu mutluğu ailem ve arkadaşlarımla paylaştım. Arkadaşlarla ilk emeklilik paramızla köfte dağıtmaya karar verdik ve bunu da yaptık. Bu imkanı bize sağlayan, binlerce insanı emekli eden Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bir başka EYT emeklisi olan Murat kurtuldu ise, "İlk emeklilik paramızla köfte dağıttık. Vatandaşlar da mutlu oldu. Hepimiz çok mutluyuz. Cumhurbaşkanına teşekkür ederiz" diye söyledi.

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EYT’den emekli oldular sokakta vatandaşa köfte dağıttılar
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