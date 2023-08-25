Haberler Yaşam Haberleri MHP Eyüpsultan eski ilçe başkanı öldürülmüştü! Şüphelilerden biri tutuklandı
Giriş Tarihi: 25.8.2023 17:51 Son Güncelleme: 25.8.2023 17:58

MHP Eyüpsultan eski ilçe başkanı öldürülmüştü! Şüphelilerden biri tutuklandı

İstanbul Eyüpsultan’da park kavgasında vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatın kaybeden MHP Eyüpsultan eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz’ın faili olduğu iddia edilen Faruk Polat’ın arama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada bir şüpheli tutuklandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
MHP Eyüpsultan eski ilçe başkanı öldürülmüştü! Şüphelilerden biri tutuklandı

Olay, 22 Ağustos öğle saatlerinde yaşandı. Eyüpsultan Sakarya Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre MHP Eyüpsultan eski ilçe başkanı Köksal Kaçmaz işlettiği kafenin önüne araç çekilmesi üzerine duruma tepki gösterdi. Araç sahibi aracını çekti ardından kafenin önüne gelerek Kaçmaz ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

MHP ESKİ İLÇE BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

Araç sahibi daha sonra 3 arkadaşıyla birlikte olay yerine gelerek kafeye doğru silahla defalarca ateş etti. Kurşunlar Kaçmaz'ın yanı sıra olay yerinde bulunan Yunus Kaya isimli bir kişiye de kurşun isabet etti. Kaçmaz, hayatını kaybederken Yunus Kaya tedavi altına alındı. Şüphelilerden Faruk Polat kayıplara karışırken diğerleri gözaltına alındı.

FİRARI ŞÜPHELİ ARANIYOR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tevfik Polat, Fuat Polat, Meryem Candemir ve 18 yaşından küçük S.A.P, savcılıktaki işlemlerin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Tevfik Polat "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tetiği çeken firarı şüpheli Faruk Polat hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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MHP Eyüpsultan eski ilçe başkanı öldürülmüştü! Şüphelilerden biri tutuklandı
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