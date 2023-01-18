Eyüpsultan’a masal ve sanat köyü

Eyüpsultan'da dezavantajlı çocuklar başta olmak üzere gençleri teknoloji, kültürsanat ile buluşturmak amacıyla Masal ve Sanat Köyü projesi hayata geçiriliyor. İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı) Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında, Eyüpsultan Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen projenin tanıtımında konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Yurtdışında eğitimle ilgili ne varsa, bizim okullarımızda da olmasını istiyoruz. Sporda, musikide, sanat dallarında, matematikte de böyle olacak" dedi. Projenin inşaatı Güzeltepe mevkiinde devam ederken, Program 1 (Deneyimleme) ve Program 2 (Kurslar), Eğitici Eğitimleri ile Eğitici ve Sosyal Faaliyetler çalışmalarında 3 bin 740 öğrenci ve 200 öğretmene ulaşıldı.