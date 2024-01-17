Eyüpsultan’da 2 kuzenini öldürmüştü! İşte verilen ceza

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ali Mumcu, tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Sanık Ali Mumcu son sözünde, "Mehmet Yaşar Mumcu olay yerinde yoktu. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Olayın bu boyuta geleceğini bilmiyordum" dedi. Mumcu'nun avukatı da müvekkilinin hayatını korumak için meşru savunmayla hareket ettiğini belirterek haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı maktul Cahit Mumcu ve Cevdet Mumcu'ya yönelik "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan takdiri indirim uygulanarak ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Mumcu, ayrıca şikayetçi Mehmet Yaşar Mumcu'ya yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Mumcu, "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezasına da çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAME

İddianamede, maktuller Cevdet (50) ve Cahit Mumcu'nun (42) kardeş olduğu, Mehmet Yaşar Mumcu'nun (23) ise ölen Cevdet Mumcu'nun oğlu olduğu belirtildi. Müşteki Mehmet Yaşar Mumcu'nun askere gidecek olması sebebiyle eğlence düzenlendiği anlatılan iddianamede, etkinliğe katılan maktullerin bir süre sonra asker eğlencesinden ayrıldığı kaydedildi. İddianamede, Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Şengüzel Sokak'ta 28 Temmuz 2021'de Ali Mumcu'nun bir süre birlikte yürüdüğü teyzesinin oğlu Cahit Mumcu'ya silahla ateş ettiğine yer verilerek sanığın kendisine engel olmaya çalışan Mehmet Yaşar Mumcu ile babası maktul Cevdet Mumcu'ya da silahla ateş ettiği anlatıldı. Olay öncesinde sanık Ali Mumcu'nun maktul Cahit Mumcu'yu tehdit ettiğine yer verilen iddianamede, bu nedenle açılan soruşturmada tarafların uzlaşması sebebiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği belirtildi. İddianamede, Ali Mumcu'nun Cevdet ile Cahit Mumcu'ya karşı "Tasarlayarak kasten öldürme", Mehmet Yaşar Mumcu'ya karşı ise "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

