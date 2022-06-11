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Giriş Tarihi: 11.6.2022 16:55

Ezgi Mola'ya Musa Orhan'a hakaretten para cezasının gerekçesi açıklandı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ezgi Mola’ya Musa Orhan’a hakaretten para cezasının gerekçesi açıklandı

Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 6 bin 960 lira adli para cezasına çarptırılan oyuncu Ezgi Mola hakkındaki kararın gerekçesi açıklandı. Mola'nın paylaşımında kullandığı ifadelerin Orhan’ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde somut bir fiil isnat ettiği kaydedildi.

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkıştıktan 34 gün sonra, 18 Ağustos 2020'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını öne sürmüştü.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edilen Musa Orhan hakkında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Musa O.'nun tutuksuz yargılanması üzerine oyuncu Ezgi Mola, tepki göstererek 'Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek,rica,umut herşeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun ! Yazıklar olsun !!! #MusaOrhanTutuklansin' ifadelerini kullandı. Ezgi Mola'nın paylaşımı üzerine Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında Ezgi Mola hakkında 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'Hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Mola'ya 6 bin 960 lira para cezası verildi.

'O PAYLAŞIM TARİHİNDE ORHAN'IN CEZASI KESİNLEŞMEDİ'

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında Ezgi Mola'nın sosyal medya hesabından yaptığı söz konusu paylaşımla Musa Orhan'ı hedef aldığı, dava konusu paylaşımı yaptığı tarihte, başka bir davanın sanığı Orhan'ın suçlu olup olmadığı konusunda henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığı kaydedildi. Ezgi Mola'nın paylaşımında kullandığı ifadeleriyle Musa Orhan'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde somut bir fiil isnat ettiği ifade edilen kararda, oyuncunun, hukuken sövme eyleminde bulunduğu belirtildi. Kararda, Mola'nın avukatlarının savunmalarında, katılan tarafından oluşturulan haksız bir fiile tepki amacıyla dava konusu paylaşımın yapıldığı, sanık lehine Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan "Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir" hükmünün uygulanmasının istendiği ancak katılan Orhan'ın, sanık Mola'ya yönelik bir eylemi olmaması nedeniyle bu maddenin uygulanmadığı aktarıldı.

Son dakika haberi: Oyuncu Ezgi Mola'ya Musa Orhan'a hakaretten para cezası!

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Ezgi Mola'ya Musa Orhan'a hakaretten para cezasının gerekçesi açıklandı
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