Satın alındıktan sonra hızlı bir şekilde rengi değişen, yumuşayan ve fazla olgunlaşan muzlar bazen can sıkıcı olabiliyor. Fakat her tarifte yerini rahatlıkla alabilen muzların yumuşaması birçok alternatifi beraberinde getiriyor. Yumuşayan muzlar çoğunlukla ezilerek diğer malzemelerle karıştırılıyor veya sadece muzdan oluşan bambaşka bir tarif ortaya çıkabiliyor. Her haliyle kullanılabilen muzla hangi tarifler yapılır, ezilmiş muzla ne yapılır, yumuşamış ve olgun muz nasıl değerlendirilir sorularının cevabı oldukça merak ediliyor.

Ezilmiş Muzla Ne Yapılır?

Evde bulunan fazla olgunlaşmış ve yumuşamış muzlar ezilerek birçok tarifte kullanılabilir. Yapılacak tarifler listesinde muzlu yulaf oldukça sağlıklı bir kahvaltı seçeneği olarak gösterilebilir. Yine olgunlaşmış muzların ezilmesiyle yapılan, diğer ülkelerde oldukça popüler olan muzlu ekmek anlamına gelen 'banana bread' yapılabilir. Özellikle vejetaryen ve vegan olanların neredeyse her tarifte kullanabileceği ve bu tariflerde büyük bir rol oynayan muz ezilerek kek, muffin tarzı yiyecekler yapılabilir.

Yumuşamış Ve Olgunlaşmış Muz Nasıl Değerlendirilir?

Rengi değişmiş, fazlasıyla olgunlaşmış ve yumuşamış muzlar, aslında bu hale geldiklerinde daha kullanışlı ve faydalı olabiliyorlar. Yumuşamış ve olgunlaşmış muzları ezerek birçok smoothie yapılabilir. Smoothie çoğunlukla meyvelerden ve bazen de sebzelerden oluşan ne çok sıvı ne de çok katı kıvamda bir yiyecektir ve genelde muz olmadan bu kıvama oluşması biraz zordur. Birçok kurabiye tarifine uyum sağlayacak, kahvaltıda pankekleri lezzetlendirecek olan muzlar için sınırsız değerlendirme yöntemi bulunmakta.