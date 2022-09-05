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Giriş Tarihi: 5.9.2022 11:11 Son Güncelleme: 5.9.2022 11:18

Fabrika kasasından 5,5 milyon çalan hırsızlar yakalandı

Bilecik’te bir fabrikaya giren ve kasadan 4 adet külçe altının yanı sıra çok sayıda senet ve çek çalan 5 hırsız, Emniyetin izlediği 5 Bin 800 saatlik kamera görüntüsü sonrası yakayı ele verdi.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Fabrika kasasından 5,5 milyon çalan hırsızlar yakalandı

Söğüt ilçesinde 3 Temmuz gecesi Gökyar Mermer isimli bir fabrikaya giren 4 hırsız, kasadaki 4 külçe altın, 1 Milyon TL değerinde ziynet eşyası ile çok sayıda çek ve seneti çalıp kayıplara karıştı.

Olayın izini süren Bilecik Emniyeti, 25 Temmuz günü Bilecik, Bursa ve Sakarya'da "kasa operasyonu 1"isimli bir operasyon düzenleyerek hırsızlık olayına karıştıklarından şüphelendikleri 4 kişiyi gözaltına alındı. Yapılan soruşturmalarda K.A ve T.A isimli 2 kişi tutuklanırken 2 kişi ise serbest kaldı.

BİR OPERASYON DA İSTANBUL'DA YAPILDI

Soruşturmayı derinleştiren Emniyet, geçtiğimiz gün İstanbul'da "kasa operasyonu 2'yi düzenledi. Suça karıştıkları tespit edilen O.G.A, B.T, V.Ç, E.C. ve D.A isimli 5 şüpheli şahıs daha 'Kasa Operasyonu 2' ile İstanbul'da yakalandı. Şahıslar Söğüt Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Fabrika kasasından 5,5 milyon çalan hırsızlar yakalandı
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