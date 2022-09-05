Fabrika kasasından 5,5 milyon çalan hırsızlar yakalandı

Söğüt ilçesinde 3 Temmuz gecesi Gökyar Mermer isimli bir fabrikaya giren 4 hırsız, kasadaki 4 külçe altın, 1 Milyon TL değerinde ziynet eşyası ile çok sayıda çek ve seneti çalıp kayıplara karıştı.

Olayın izini süren Bilecik Emniyeti, 25 Temmuz günü Bilecik, Bursa ve Sakarya'da "kasa operasyonu 1"isimli bir operasyon düzenleyerek hırsızlık olayına karıştıklarından şüphelendikleri 4 kişiyi gözaltına alındı. Yapılan soruşturmalarda K.A ve T.A isimli 2 kişi tutuklanırken 2 kişi ise serbest kaldı.

BİR OPERASYON DA İSTANBUL'DA YAPILDI

Soruşturmayı derinleştiren Emniyet, geçtiğimiz gün İstanbul'da "kasa operasyonu 2'yi düzenledi. Suça karıştıkları tespit edilen O.G.A, B.T, V.Ç, E.C. ve D.A isimli 5 şüpheli şahıs daha 'Kasa Operasyonu 2' ile İstanbul'da yakalandı. Şahıslar Söğüt Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.