Fabrikada amonyak faciası: Zehirlenen 3 işçiden biri öldü

Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren gübre fabrikasında bulunan amonyak tankına girdikleri öğrenilen İbrahim Aytaç, Zafer Yıldırım ve Muhzmmet Yün isimli 3 işçi oksijen seviyesinin düşmesi sonrası zehirlendi. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine fabrikaya sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı işçiler hemen hastaneye kaldırıldı. Burada yapışan tüm müdahaleye rağmen işçilerden Muhammet Yün hayatını kaybetti. Halil İbrahim Aytaç ve Zafer Yıldırım'ın tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi. Yaşanan iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.