Facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul Boğazı dün bir kez daha facianın eşiğinden döndü. Batum'dan Suudi Arabistan'a seyir halinde olan 80 metre boyundaki "Ayed-1" isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a giden 180 metre uzunluğundaki "Bunun Ace" adlı dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Birbirlerine sürten gemilerde hafif hasar oluştu. Ancak "Bunun Ace" adlı gemi kazanın ardından akıntının da etkisiyle sürüklenmeye başladı. Dümeninin kilitlendiği iddia edilen geminin hızla yaklaştığı Üsküdar sahilinde bu sırada büyük panik yaşandı.Olay yerinde bulunan bir yolcu teknesi kaptanının telsizden, "Kaçın kurtarın kendinizi, dümeni kitledi galiba. Parka doğru geliyor, parkı boşaltalım" anonsunu yaptığı duyuldu. Kurtarma çalışmaları için kısa sürede kaza yerine ulaşan bir römorkörün zamanında müdahalesi, olası bir facinanın da önüne geçti. Römorkörün müdahesiyle sürüklenmekten kurtulan dev gemi, son anda yaptığı manevra ile sahili adeta teğet geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait Kurtarma-2, Kurtarma-5 ve Mehmetçik römorkörlerimiz ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Gemiler, Ahırkapı demirleme bölgesine çekilecektir. Meydana gelen olayda, gemilerde sadece maddi hasar meydana gelmiş olup olay takip edilmektedir."