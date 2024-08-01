Fadime’nin el araba çilesi bitti

Fadime Köse'nin durumunu bir belediye çalışanın kendisine iletmesi üzerine harekete geçen MHP'li başkan Avan, hayırseverden temin ettiği tekerlekli sandalyeyi kadına teslim etti. El arabasından kurtulan Köse, "Çocuklarımın yardımıyla el arabası üzerinde işlerimi görmeye çalışıyordum. Onlara yük oluyordum. Artık kimseye muhtaç olmadan işlerimi göreceğim çok mutluyum" dedi.

KAYITSIZ KALAMAZDIK

Günlük yaşamını sürdürebilmek için el arabasıyla taşınmak zorunda kalan Pozantı'nın Kamışlı mahallesinde yaşayan 2 çocuk annesi Fadime Köse'nin durumunu gören bir belediye çalışanı konuyu Başkan Avan'a iletti. Başkan, vakit kaybetmeden hayırsever bir vatandaştan temin ettiği tekerlekli sandalyeyi Köse'nin evine götürerek teslim etti. Köse ile sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Avan, "Fadime Ablamızın el arabası üzerindeki fotoğrafını görünce kayıtsız kalamadım. Pozantı'mızda her hemşehrimizin bizim için ayrı bir değeri var. Kendisine güzel bir araç hediye ettik. Artık tüm işlerini kimseden yardım almadan yapabilecek duruma geldi. Fadime ablamızın bu hediye karşısındaki yüzüne yansıyan mutluluk bizi de mutlu etti"

"ÇOK MUTLU OLDUM"

Başkan Avan'a teşekkür eden Fadime Köse, "Belediye başkanımızın bu hediyesi beni çok mutlu etti. Hasta olduğum için kendi başıma işlerimi göremiyordum. Çocuklarımın yardımıyla el arabası üzerinde işlerimi görmeye çalışıyordum. Fakat şimdi kimseye muhtaç olmadan kendimi işimi görebileceğimi düşünüyorum. Allah başkanımızdan razı olsun" diyerek duygularını ifade etti.