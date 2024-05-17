Fahiş fiyat restoranı mühürletti

Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen 4 İngiliz turist, belediyeye gidip yemek yedikleri restoranın kendilerinden 50 bin 300 TL hesap istediğini, fiyatı yüksek buldukları için karşı çıkınca personelin tehditleri nedeniyle ödemek zorunda kaldıklarını anlatarak, şikâyetçi oldu. İngiliz turistlerin şikâyetini inceleyen Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, söz konusu işletmenin 25 kokteyl, 20 çeşitli türdeki alkollü içecek, 3 domates çorbası, 2 döner, 2 su ve 1 porsiyon mantar karşılığında müşterilerden nakit ve 5 farklı kredi kartı aracılığıyla toplam 50 bin 300 TL hesap aldığını belirledi.Bunun üzerine işletmeye, "Zabıta Emir ve Yasaklar Yönetmeliği'ne" aykırı davranış nedeniyle 32 bin 900 TL cezai işlem uyguladı. Çalışanlarının çığırtkanlık yaptığı da tespit edilen işletme 5 gün süreyle de mühürlenerek faaliyetleri durduruldu.