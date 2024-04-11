Fahiş fiyat, yerli turisti Yunan adalarına kaçırdı

Türk vatandaşlarına kapıda vize uygulaması İstanköy (Kos), Midilli (Lesvos), Rodos, Sisam (Samos) ve Sakız (Chios) adaları için 30 Mart itibarıyla başladı. 9 günlük bayram tatili nedeniyle Çeşme'den Sakız Adası'na, Kuşadası'ndan Sisam'a gitmek isteyen vatandaşlar, vizelerini kapıda aldı. SABAH, tatilciler ve yetkililerle konuştu.Fizyoterapist Çağla Aybüke Üzümcü, "İlk kez kapıda vize uygulamasıyla Sakız Adası'na gittik. 6 Nisan Cumartesi günü yola çıktık. 9 Nisan'da döndük. 3 gece 4 gün kaldık. Çok güzel bir tatil oldu. Bir problem yaşamadık. Sahil kesimindeki mekânlar bir tık daha pahalı ama arka sokaktaki kafe ve restoranların fiyatları daha iyiydi. Samos ve Rodos adalarına da gitmeyi planlıyorum."Finans sektöründe çalışan Mehmet Can Budak (32), "Daha önce de Sakız Adası'na gitmiştim. Ama kapıda vize uygulamasıyla ilk kez gittim. Sakız Adası'nda yeme içme fiyatları Çeşme'ye göre daha uygun. Başvuru yapacaklar asla son güne bırakmasınlar" dedi.Öğretmen Sevinç Yaşar, "Eşim ve 5 yaşındaki oğlum Uzay Ata ile birlikte ilk kez Sakız Adası'na gittik. 2 gece kaldık. Köyleri de gezdik." Tekstilci Seyhan Kaya, "4 gün önce başvurdum. Kapıda vize uygulamasıyla ilk kez gittim. Memnun kaldım. Başka adalara da kapıda vize uygulamasıyla gitmek istiyorum" dedi.Çeşme'den Sakız Adası'na feribot seferleri düzenleyen turizm firması yetkilisi Nezihe Ertürk, "Seferlerimiz 12 ay boyunca devam ediyor. Sakız Adası'na iki ayrı kategoride götürüyoruz" dedi.