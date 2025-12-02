Faili meçhul cinayeti parmak izi çözdü

İstanbul Şişli'de 19 yıl önce işyerinde domuz bağı ile bağlanıp öldürüldükten sonra cesedi yakılan patron Yunis Doğan (40) ve sekreter Hacer Eginay (23) cinayeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince aydınlatıldı. 17 Aralık 2006'da Şişli Maslak Oto Sanayi'de bir işyerinde çıkan yangında Yunis Doğan'ın cesedi domuz bağı ile bağlanmış ve yarısı yanmış şekilde bulundu. Alt katta ise sekreter Hacer Eginay'ın 57 yerinden bıçaklanıp tiner dökülerek ateşe verildiği belirlendi.SABAH, 19 yıl sonra raftan inen kan donduran iki cinayetin detaylarına ulaştı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla yapılan araştırmada, patron Doğan'ın ağzında bulunan banttaki parmak izinin Rüstem Ş.'ye ait olduğu ortaya çıkarıldı. Rüstem Ş.'nin HTS kayıtları incelenince onunla birlikte çocukluk arkadaşı Cavit G. ve Mohsen F. de gözaltına alındı. Yunis Doğan ile Mohsen F.'nin olaydan 1 yıl önce aynı yerde çalıştıkları, Mohsen F.'nin kısmi felç geçirmesi sonrası Yunis Doğan'ın topladığı yardım paralarını Mohsen F.'ye vermemesi üzerine aralarında husumet oluştuğu öğrenildi. Sekreter Hacer Eginay'ın ise Mohsen F. ile gönül ilişkisinden dolayı aralarındaki tartışma nedeniyle öldürüldüğü saptandı.Gözaltına alınan 4 şüpheliden Rüstem Ş. polisleri görünce "Ben unuttum, siz nasıl unutmadınız?" diyerek olay gününü şöyle anlattı: "Ofise gittiğimde Mohsen ve Cavit de geldi. Mohsen, alt kattaki kadınla tartıştı. Cavit silah çıkartınca Mohsen kadını alt kata götürdü. Ofiste ben, Cavit ve Yunis'le kaldık. Yunis'in ağzını bantlamasına yardım ettim ve parmak izim o yüzden çıktı. Mohsen alt katta kadını bıçakladı. Sonra kaçmaya çalıştım. 2.5 saat sonra beni buldular. Beni 'Kimseye bir şey söyleme' diyerek ölümle tehdit ettiler." Cavit G. ve Mohsen F. ise olayı hatırlamadıklarını iddia ederek suçlamaları reddetti. 3 şüpheli tutuklandı.