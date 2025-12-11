Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Fatih'te ev sahibini sokak ortasında katletmişti! Cinayet anları ortaya çıktı
SON DAKİKA: Fatih'te ev sahibini sokak ortasında katletmişti! Cinayet anları ortaya çıktı

İstanbul Fatih'te kiracısı tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Recep Hakan Emül, hastaneye kaldırıldı. Emül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli Mustafa Hakan N. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalnarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli sevk sırasında ‘ben ailemi korudum dediği’ öne sürüldü.

Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi İkiyüzlü Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önünde kiracısı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan Recep Hakan Emül, kiracısı Mustafa Hakan N. tarafından vuruldu. Göğsünden silahla vurulan Emül ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbine isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralanan Recep Hakan Emül, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Recep Hakan Emül, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"AİLEMİ KORUDUM"

Yapılan çalışmalarda şüpheli kiracı Mustafa Hakan N. Olaydan iki gün sonra silahı ile birlikte Beyoğlu'nda bir adreste Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelinin, 13 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Ayrıca ekipler, bilgi amaçlı maktulün eşi L.S'nin ifadesine başvurdu. L.S. ifadesinde, olayın geçmişten gelen husumet ve kira anlaşmazlığı nedeniyle gerçekleştiğini beyan etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Mustafa Hakan N, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli sevk sırasında ben ailemi korudum dedi.

GÖRÜNTÜLER ORAYA ÇIKTI

Öte yandan, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünde, şüphelinin silahla Emül'e ateş ettikten sonra kaçtığı anlar yer alıyor.

