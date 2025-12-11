SON DAKİKA: Fatih’te ev sahibini sokak ortasında katletmişti! Cinayet anları ortaya çıktı

Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi İkiyüzlü Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önünde kiracısı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan Recep Hakan Emül, kiracısı Mustafa Hakan N. tarafından vuruldu. Göğsünden silahla vurulan Emül ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbine isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralanan Recep Hakan Emül, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Recep Hakan Emül, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
"AİLEMİ KORUDUM"
Yapılan çalışmalarda şüpheli kiracı Mustafa Hakan N. Olaydan iki gün sonra silahı ile birlikte Beyoğlu'nda bir adreste Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelinin, 13 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Ayrıca ekipler, bilgi amaçlı maktulün eşi L.S'nin ifadesine başvurdu. L.S. ifadesinde, olayın geçmişten gelen husumet ve kira anlaşmazlığı nedeniyle gerçekleştiğini beyan etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Mustafa Hakan N, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli sevk sırasında ben ailemi korudum dedi.