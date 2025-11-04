Fal, büyü, medyumluk ne ararsan var | Akılalmaz ’şantaj’ yöntemiyle dolandırdılar: 62 kişi gözaltına alıntı!

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Çok sayıda mağdurun şikayeti üzerine inceleme başlatıldı ve soruşturma açıldı. İstanbul merkezli toplam 29 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 62 şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; iki POS Cihazı, 62 cep telefonu, 73 sim kart, iki SD kart, üç dizüstü bilgisayar, dört bilgisayar, çok sayıda dökümana, görsel ve materyal ele geçirildi.