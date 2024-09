Falezler sup sporu merkezi oluyor

Antalya'nın 'Altın Boynuzu' falezlerde sup ve sörf sporu yapmak isteyen yerli ve yabancı turist sayısı ger geçen gün artıyor. Falez kayalıkları ile denizin birleştiği noktada doyumsuz manzara eşliğinde kürek çekerek dengede kalmayı öğreniyorlar. Yat Limanı'na kadar kürek çeken sup sporcuları Konyaaltı Sahili'ne dönüştü bu kez Beydağlarını kucaklayan Antalya Körfezi'nin doyumsuz manzarasını doyasıya yaşıyorlar.

DENGE SPORU

Sup sporu ile tanıyan eğitimci Özge Emir, "Bu spor Antalya için ideal. Falezlerin doyumsuz manzarası eşliğinde dengede kalarak spor yapıyorsunuz. Çok kısa sürede kilo verip form tutuyorsunuz. Sup ile suda dengede kalmayı öğreniyorsun. Dengede kalamasan bu sporu yapamıyorsun" dedi. Antalya İl Turizm Müdürlüğü ilk kez Antalya'ya sup sporu yapmak için gelen turist sayısının 15 bini geçtiğini kaydetti.