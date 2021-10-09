SON DAKİKA: Falezlerde can pazarı: İntihar etti acı içerisinde kalınca pişman oldu!

Antalya'da bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren Seyhan Arslan (46), 40 metre yükseklikteki falezlerden atlayıp, yaşamına son vermek istedi. Suyun içine düşen 2 çocuk annesi, vücudundaki kırık acılarına dayanamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Bulunduğu bölgeyi tarif edemeyen Arslan, ekiplerin 2 kilometrelik falez bandında yaptığı çalışma sonunda bir kayanın üzerinde yatarken bulundu. Deniz polisi ve sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınan Seyhan Arslan, önce botla çıkartıldığı Yat Limanı'nda ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık ekiplerinin genç kadını yerini tarif etmesi ve uyumaması için 1 saatlik çabası herkesin takdirini kazandı.