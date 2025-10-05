Haberler Yaşam Haberleri Falezlerden düşen genç kız hayatını kaybetti
Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada 40 metrelik falezlerden düşen Fatma Dilek Yılmaz (18), yaşamını yitirdi.

Acı olay Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktanın yakınlarında saat 13.30 sıralarında bir kişinin falezlerden düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizde bulunan hareketsiz kadın cesedinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİĞİ YTS İLE BELİRLENDİ

Deniz polisi genç kızı sudan çıkartarak bota aldığı cansız bedenini Antalya Yat Limanı'na getirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan genç kızın yüz tanıma sistemi (YTS) ile yapılan sorgusunda kimliğinin Fatma Dilek Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Yılmaz'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

