Adana'da Gönüllü Anneler Topluluğu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 56 özel gereksinimli çocuğun katılacağı "Farkımı Fark Et Benimle Dans Et" programı düzenledi. SABAH Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu'nu beraberinde Klinik Psikolog Yasemin Kutlu Varan, Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda jimnastikte dünya şampiyonu olan Selin Naz Özcan, annesi Dilek Özcan ile birlikte ziyaret eden Gönüllü Anneler Topluluğu Başkanı Gülşen Akgöz, 2 Aralık Pazartesi günü saat 18.00'de Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleşecek etkinliğe Adana protokolünü beklediklerini söyledi.

SEMBOLİK DANS EDECEKLER

Bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirecekleri etkinliğin heyecanını yaşadıklarını dile getiren Gülşen Akgöz, "Etkinliğimize başta Adana Valimiz, belediye başkanlarımız olmak üzere kent protokolünü bekliyoruz. Çocuklarımızla sembolik olarak dans ederek mesaj vermek istiyoruz. Hedefimiz çocuklarımızın başarılarını vurgulayarak onların yalnız olmadıklarını hissettirmek. Onların farkındalıklarına dikkat çekerek başarılarıyla alkışlanabileceği bir platform yaratmak. Sahnede çocuklarını kolay kolay göremeyen aileler de bu etkinlikte sahneye çıkan çocuklarına üzülmek yerine onlarla gurur duymalarını sağlamak. Bu projenin Tüm Türkiye'ye örnek olup yayılmasını bekliyoruz" dedi.