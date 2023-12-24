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Giriş Tarihi: 25.12.2023

Faruk Çelik’in babası vefat etti

DHA
Faruk Çelik’in babası vefat etti
AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in 104 yaşında hayatını kaybeden babası Hacı Yaşar Çelik, Bursa'da toprağa verildi.
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in babası Hacı Yaşar Çelik, dün sabah hayatı kaybetti. Çelik babasının vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Yaşlılığa bağlı rahatsızlık nedeniyle vefat eden Çelik için, Bursa Yıldırım Bayezid Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı. Hacı Yaşar Çelik'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Baruthane Mezarlığı'nda torağa verildi.

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Faruk Çelik’in babası vefat etti
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