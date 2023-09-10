Fas’a, Gölcük’ten yardım eli

17 Ağustos 1999 depreminin merkez üssü olan Kocaeli Gölcük ilçesi sakinleri, önceki gün Fas'ta yaşanan şiddetli deprem sonrası, 'Sizi en iyi biz anlarız' diyerek harekete geçti. Kısa sürede organize olan arama kurtarma ekiplerinden GESOTİM(Gölcük Arama Kurtarma Derneği), Fas'a doğru yola çıktı.

5 PERSONEL 1 ARAÇ

7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Fas'a lojistik destek ve arama kurtarma ekiplerinin gitmesi için destek, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ından geldi. GESOTİM Başkanı Necmi Kocaman ve 5 personeli, 1 araçla tüm lojistik malzemeler ile Fas'da görevlendirildi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Konu ile igili konuşan GESOTİM Başkanı Kocaman, "Fas'taki kardeşlerimize yardım etmek için yola çıkıyoruz. Ankaradan hava yolu ile uçuş yapacağız. Gölcük'ten hareket ediyoruz. İçişleri Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanım Tahir Büyükakın, bir önceki MSB bakanım Fikri Işık ve bir önceki KBB başkanım İbrahim Karaosmanoğlu'na bölgeye gitmemiz konusunda verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz." dedi.