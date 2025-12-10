Faslı 15 Temmuz şehidi Cevat Merru'nun annesi Asiye Merrun SABAH'a konuştu: Yeter ki Türkiye iyi olsun

Türkiye'yi işgal ve ihanet laMerkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşayan emekli Adnan Güler ve eşi, 15 Temmuz şehitlerine vefa borcunu ödemek ve helallik almak üzere şehitlerin kabrini ziyaret etmeye karar verdi. 2019 yılında Yozgat'a oğlunu ziyarete giden Güler'in aklına şehit mezarlarını ziyaret etmek geldi. Daha sonra da Yozgat'taki 8 şehidin kabirlerini ziyareti etti. Güler, daha sonra çevre ilçelerdeki şehit mezarları ve Niğde'nin Bor ilçesindeki Ömer Halisdemir'in kabrine gittiğini söyledi.

49 şehre giden Güler 252 15 Temmuz şehidinin mezarını ziyaret ettiğini bildirdi. SABAH'a konuşan Güler, "Bu ziyaretleri sırasında İstanbul ve Ankara hariç 100'ü aşkın şehit mezarından toprak aldım. İstanbul ve Ankara'da şehit düşen kardeşlerimiz şehitlikte oldukları için ve yanlış da anlaşilmamak için izin alıp o şekilde kabirlerinden toprakları alacağım" dedi.

FASLI ŞEHİDİN TOPRAĞI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Güler, darbe girişimi gecesi İstanbul'da TRT binası önünde şehit olan Faslı Cevad Merrun'un (Jaouad Merroun) ülkesinde bulunan kabrine gidemediğini, bu durumu da 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç'a açtığını kaydetti. Bunun üzerine 15 Temmuz Derneği de heyetle Fas'a giderek 15 Temmuz şehidi Cevad Merrun'un Tanca'da bulunan ailesini ve kabrini ziyaret etti. Ziyarete Merrun'un Türkiye'de bulunan kardeşi Salih de eşlik etti. Ziyarette Faslı şehide ait kabir toprağı da alındı. Türkiye'ye getirilen toprak Turunç tarafından Güler'e teslim edildi.

'5 ÇOCUĞUMU DA SEHİT OLMALARI İÇİN TÜRKİYE'YE GÖNDERİRİM'

SABAH'ın telefonla ulaştığı anne Asiye Merroune, "Oğlum Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyordu. 5 dil biliyordu ve Avrupa'dan birçok iş teklifi aldı. Ancak o Türkiye'de kalmayı tercih etti. Benim 5 çocuğum var, eğer benzer bir durum olursa hepsini şehit olana kadar mücadele etmeleri için Türkiye'ye gönderirim. Yeter ki Erdoğan iyi olsun, Türkiye var olsun" dedi.

253 ŞEHİDİN TOPRAĞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TAKDİM EDECEK

Güler ise teslim aldığı toprak sonrasında alacağı izinle temin edeceği İstanbul ve Ankara'daki 15 Temmuz şehitlerine ait toprağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edeceğini ifade etti.