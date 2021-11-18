Fatih’in çehresi değişiyor

Tarihi kimliği ile İstanbul'un güzide ilçelerinden olan Fatih, her gün milyonlarca yerli ve yabancı turisti misafir ediyor. Gece nüfusu 400 bin olan ilçenin gündüz nüfusu 3 milyonu buluyor. Bu önemli ilçenin yöneticiliğini ise 2019'dan bu yana Mehmet Ergün Turan yapıyor. Fatih Belediye Başkanı Turan, gerçekleştirdiği faaliyetleri ve projelerini SABAH'a anlattı: KAPALIÇARŞI TARİHİ GÖRÜNTÜSÜNE KAVUŞUYOR: Kapalıçarşı'da kapsamlı bir restorasyon yapıyoruz. 17 bin metreye yakın yer döşemesi değiştirildi. Duvarlarında çatlaklar vardı. Raspa yaparak bunları ortaya çıkardık. Zemin çökmelerine enjeksiyon yapıyoruz. 50'ye yakın kalemkâr çalışıyor. Önümüzdeki yılın 6. ayında bütün işleri bitireceğiz.
BELEDİYE BİNASI KÜTÜPHANEYE DÖNÜŞTÜ: 12 kütüphane açtık. Bunlardan en büyüğü belediye binamızda. Müdürlüklerimizin olduğu, 4 bin metrekarelik alanı kütüphaneye çevirdik. 400 kişi aynı anda oturup kitap okuyabiliyor. 7/24 açık. Üye sayımız 27 bine ulaştı. YENİ KÜLTÜR MUHİTLERİ OLUŞUYOR: Davutpaşa Medresesi'nde 300'e yakın öğrenci hizmet gördü. Burada yeni bir kültür muhiti oluşuyor. 7.5 KM'LİK BİSİKLET YOLU: Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Fatih'e değer katacak. Vatandaşlar 17 dakikada Sirkeci'den Kazlıçeşme'ye ulaşabilecek. Tren hattında 7.5 km'lik bisiklet ve yürüyüş yolu olacak. KÜLTÜR VE SANATLA IŞIL IŞIL BİR FATİH: Kültür ve sanat alanında Fatih'in çehresini değiştirdik. İlk defa 2 ayrı mekanda sanat galerisi açtık, nitelikli 11 sergi yaptık. Sadece Lonca bölgesinde 400'e yakın evin dış cephesini boyadık. Işıl ışıl bir görüntü oluştu. Balat bölgesinde Ayvansaray'dan Unkapanı'na kadar 350 binanın 300'üne yakınını tek tek elden geçirdik.