Fatih’te 3 şüpheli 200 kilogram ağırlığındaki çelik kasayı çaldı: İçini boşaltıp attılar!

Olay, gece saatlerinde Kumkapı'da bulunan bir kargo işletmesinde meydana geldi. Yüzlerini maske ve şapkayla gizleyen 3 şüpheli, iş yerinin kepengini levyeyle kırarak içeriye girdi. Yaklaşık 200 kilogramlık çelik kasayı taşımakta zorlanan iki şüpheliye, dışarıda bekleyen kişi yardım etti. Şüpheliler, kasayı 4 dakika içinde dükkândan çıkararak kaçtı.

KASA BAŞAKŞEHİR'DE BULUNDU

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, boşaltılmış kasanın olaydan 2 gün sonra Başakşehir'de boş bir arazide atıl halde bulunduğunu tespit etti. İçindeki para, çek koçanları, pasaport ve diğer özel eşyaların çalındığı belirlendi. Polisin, güvenlik kameraları ve çevredeki deliller doğrultusunda kimliklerini tespit etmeye çalıştığı 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.