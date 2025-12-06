Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Fatih'te feci olay! Annesinin elini bırakıp yolun karşısına geçen çocuğa motosiklet çarptı!
Giriş Tarihi: 6.12.2025 16:15

İstanbul Fatih'te feci olay! Annesinin elini bırakıp yolun karşısına geçen çocuğa motosiklet çarptı!

İstanbul Fatih'te motosikletli sürücüsü, annesinin elini bırakıp yola koşan kız çocuğuna çarptı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul Fatih’te feci olay! Annesinin elini bırakıp yolun karşısına geçen çocuğa motosiklet çarptı!
  • ABONE OL

Kaza, saat 11.30 sıralarında Mimar Kemalettin Mahallesi'nde meydana geldi. Annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğu, bir anda yola doğru koştu. O sırada sokaktaki diğer araçları sollayarak hızla ilerleyen motosikletli sürücü çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük kız yerde hareketsiz kaldı. Motosiklet sürücüsü ise duraksamadan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Fatih'te feci olay! Annesinin elini bırakıp yolun karşısına geçen çocuğa motosiklet çarptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz