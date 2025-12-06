İstanbul Fatih’te feci olay! Annesinin elini bırakıp yolun karşısına geçen çocuğa motosiklet çarptı!

Kaza, saat 11.30 sıralarında Mimar Kemalettin Mahallesi'nde meydana geldi. Annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğu, bir anda yola doğru koştu. O sırada sokaktaki diğer araçları sollayarak hızla ilerleyen motosikletli sürücü çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük kız yerde hareketsiz kaldı. Motosiklet sürücüsü ise duraksamadan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.