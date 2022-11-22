Fatih’te döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısının cezası belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, olay 9 Ekim'de öğle vakti, trafiğin yoğun olduğu saatte meydana geldi. İran uyruklu kağıt toplayıcısı Ferhad Omranıfar, dar sokakta kağıt topladığı hurda aracını bırakınca trafiğin aksamasına yol açtı. Yoldan geçemeyen ticari araç sürücüsü Şeyhmus Aykurt, Omranıfar'dan yol istedi.

"BURADAN TIR GEÇER"

Kağıt toplayıcısı ise "buradan tır geçer" diye cevap verdi. Yaşanan tartışmada kağıt toplayıcısı Ferhad Omranıfar, 60 cm uzunluğundaki döner bıçağı ile Şeyhmus Aykurt'u yaraladı. Sol kolundan ağır yaralanan Aykurt, şikayetçi oldu. İddianamede, Aykurt'un yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığı, Omranıfar'ın da suçunu kabul ettiği aktarıldı. Savcılık, Omranıfar'ın "Kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve mahkum olması halinde sınır dışı edilmesi de talep edildi.

MÜTALAA VERİLDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ferhad Omranıfar getirildi. Şikayetçi Şeyhmus Aykurt ve avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu. Savunma yapan sanık Ferhad Omranıfar, "Evliyim, eşim Türk ve 3 çocuğum var. İşimi yapıyordum beyefendi orada arabasıyla geldi. Benden yol istedi, yol zaten vardı. Kendimden geçtim kavga çıktı. Yapmamam gereken şeyi yaptım. Kendisinden özür diliyorum, ellerinden öpüyorum pişmanım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından özür diliyorum. Son derece pişmanım. Param yok, zengin değilim ama dükkanında ne kadar isterse çalışabilirim" dedi.

"ÖLÜM TEHLİKESİ ATLATTIM"

Şikayetçi Şeymus Aykurt, "Yedikule'de 13-14 yıldır esnafım, servise çıkmıştım. Kendisinden yol istedim 'buradan tır geçer' dedi. Herhangi bir küfür ve hakaret etmedim. Motorun altından döner bıçağı çıkardı. Araçta kolum kırıldı, diz kapağım parçalandı. Ölüm tehlikesi atlattım şikayetçiyim. Benden önce bir esnafa daha saldırmış bu arkadaş" şeklinde konuştu. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın müştekinin koluna isabet ettiği basit müdahale ile giderilemeyeceği ve hayati tehlikeye sokacak şekilde yaralandığı anlaşıldığı gerekçesiyle kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"ŞEYTANA UYDUM''

Mütalaaya karşı savunma yapan Ferhad Omranıfar, "Ben önce Allah'a sonra sizin adaletinize sığınıyorum. Şikayetçiden sizin huzurunuzda da özür diliyorum ve pişmanlığımı ifade ediyorum. Ben başkasına bu şekilde saldırıda bulunmadım. Tekrardan ben özür dilerim şikayetçiden" diyerek gözyaşlarına hakim olamayan Omaranıfar, "Ben pişmanım şikayetçide benim bir abimdir. O an şeytana uydum. Yoksa ben zarar vermek istemedim" ifadelerini kullandı.

"20 KERE VURUYOR''

Aykurt'un avukatı mütalaaya karşı, "Olayı izlediğinizde özür dilemekle bitirebilecek bir şey değil. 5-6 saniye kalıyor orada. 3 saniye sonra özel yapıldığı belli olan bir döner bıçağıyla aracının içinde defalarca saldırıyor. Yaklaşık 20 kere vuruyor. Araçtan inerken de eline vuruyor. Görüntüler ortadayken ifadesinde küfür etti diyor. Sen de etseydin. Şah damarına gelseydi şu an vefat etseydi çocuklarından mı özür dileyecekti. Müvekkilim şok olduğunu söylüyor. Sulhe gitmek istemiyor. Maddi manevi kaybı var" dedi.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Müşteki avukatı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Ferhad Omranıfar son sözünde ''Taktir mahkemenindir'' dedi. Mahkeme, sanığın üzerine atılı kasten yaralama suçun işlediği sabit olduğu gerekçesiyle hayatı tehlike yaratacak şekilde silahla kasten yaralama suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

DURUŞMA ÇIKIŞI AÇIKLAMA

Duruşma sonrası açıklama yapan Şeyhmus Aykurt adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Tedavim devam ediyor. Herhalde 2 yıl daha parmaklarımı kullanamayacağım gibi görünüyor. Olay anında şoktaydım hala da şoktayım. Sanığın birkaç kez arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla defalarca bu hareketi yapmış. Gereken cezayı aldı zaten. Karardan da memnunuz" dedi. Şeymus Aykurt'un avukatı ise "Sanık duruşmada suçu kabul etti. Sanık pişmanlığını ifade etti ama son pişmanlıkta fayda etmiyor. Müvekkilim ölümden döndü. Boynuna denk gelseydi zaten şu an burada olmayacaktı. Bugün adalet yerini buldu" diye konuştu.