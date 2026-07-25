Haberler Yaşam Haberleri Fatih'te döviz bürosunda film gibi hırsızlık: Elektrik kesintisini fırsat bilip 300 tam altını çalan zanlı yakalandı!
Giriş Tarihi: 25.07.2026 11:03

Fatih'te döviz bürosunda film gibi hırsızlık: Elektrik kesintisini fırsat bilip 300 tam altını çalan zanlı yakalandı!

Fatih'te çalıştığı döviz bürosunda elektrik kesintisini fırsat bilerek 300 tam altın çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.K adliyeye sevk edildi.

AA
Fatih’te döviz bürosunda film gibi hırsızlık: Elektrik kesintisini fırsat bilip 300 tam altını çalan zanlı yakalandı!
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 22 Temmuz'da Fatih'te faaliyet gösteren döviz bürosunda elektrik kesintisinin yaşandığı sırada 300 tam altının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN FAYDALANDI

Saha araştırması ve teknik takip çalışmaları sonucunda, iş yerinde bankocu olarak görev yapan İ.K'nin elektrik kesintisinden faydalanarak hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlendi.

ALTINLARLA BERABER GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 282 tam altın ile altınların satışından elde edildiği değerlendirilen 90 bin lira ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin daha önce de iş yerinden 100 gram altın çaldığını, son hırsızlığında da 18 tam altını kuyumcuda bozdurup 100 grama çevirdikten sonra iş yerine bıraktığını tespit etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan i.k, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin son çaldığı altınları kuyumcuda bozdurması ve iş yerinden daha önce çaldığı altınları yerine koyması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#FATİH

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih'te döviz bürosunda film gibi hırsızlık: Elektrik kesintisini fırsat bilip 300 tam altını çalan zanlı yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA