Fatih’te korku dolu anlar! İş yerini kurşun yağmuruna tuttu: Yüzünü kamufle edip…

YÜZÜNÜ KAMUFLE EDİP SALDIRDI

Olay yerinde inceleme yaptıkları sırada iş yerinin yakınlarında bulunan güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına alan emniyet ekipleri, yapılan çalışmalarda, olay yerine ve işletmeye yaya olarak gelen kamufle olmuş, yüzü kapalı bir kişinin iş yerine doğru ateş ettikten sonra kaçtığını belirledi.

GÖRÜNTÜLER SALDIRGANI ELE VERDİ

Kimlik bilgileri belirlenen F.Y.(23) isimli şüpheli, aynı gün evine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıya yönelik yapılan sorgulamada, saldırıda kullandığı silahı Kennedy Caddesi üzerinde bulunan otluk alana attığını itiraf ettiği öğrenildi. Yeşillik alanda yapılan araştırmada, olayda kullanılan silah ele geçirildi. Polise ifade veren şüphelinin, suçunu itiraf ettiği, olayın alacak verecek mevzusundan kaynaklandığı anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheli, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 SKM, mala zarar verme" suçlarından bugüne adli makamlara sevk edilecek.

Kamufle olup iş yerine kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada | Video