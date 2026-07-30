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Giriş Tarihi: 30.07.2026 10:30

Fatih’te korku dolu anlar! İş yerini kurşun yağmuruna tuttu: Yüzünü kamufle edip…

İstanbul Fatih'te meydana gelen saldırı korku dolu dakikalar yaşattı. Yüzünü kapatarak kamufle olan saldırgan, iş yerine kurşun yağdırdı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken şüpheli kıskıvrak yakalandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Fatih’te korku dolu anlar! İş yerini kurşun yağmuruna tuttu: Yüzünü kamufle edip…
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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fatih'e bağlı Mimar Kemalettin Mahallesi'nde bulunan bir işletmeye yönelik önceki gece saat 03.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

YÜZÜNÜ KAMUFLE EDİP SALDIRDI

Olay yerinde inceleme yaptıkları sırada iş yerinin yakınlarında bulunan güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına alan emniyet ekipleri, yapılan çalışmalarda, olay yerine ve işletmeye yaya olarak gelen kamufle olmuş, yüzü kapalı bir kişinin iş yerine doğru ateş ettikten sonra kaçtığını belirledi.

GÖRÜNTÜLER SALDIRGANI ELE VERDİ

Kimlik bilgileri belirlenen F.Y.(23) isimli şüpheli, aynı gün evine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıya yönelik yapılan sorgulamada, saldırıda kullandığı silahı Kennedy Caddesi üzerinde bulunan otluk alana attığını itiraf ettiği öğrenildi. Yeşillik alanda yapılan araştırmada, olayda kullanılan silah ele geçirildi. Polise ifade veren şüphelinin, suçunu itiraf ettiği, olayın alacak verecek mevzusundan kaynaklandığı anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheli, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 SKM, mala zarar verme" suçlarından bugüne adli makamlara sevk edilecek.

Kamufle olup iş yerine kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada | Video

SALDIRI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan olay yerine yaya olarak gelen kamufle olmuş, yüzü kapalı bir kişinin, iş yerine doğru ateş ettiği ve sonrasında hızla kaçtığı anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #FATİH

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Fatih’te korku dolu anlar! İş yerini kurşun yağmuruna tuttu: Yüzünü kamufle edip…
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