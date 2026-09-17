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Giriş Tarihi: 17.09.2026 10:27

Fatih’te korku dolu anlar! Taksiyle gelip iş yerini kurşun yağmuruna tuttular: 3 şüpheli gözaltında!

İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı yürekleri ağza getirdi. İş yerine silahla ateş açan saldırgan ve suç ortağı olay yerine geldikleri taksiyle kaçtı. Silahlı saldırı anı kameraya yansırken, 3 şüpheli olaydan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Fatih’te korku dolu anlar! Taksiyle gelip iş yerini kurşun yağmuruna tuttular: 3 şüpheli gözaltında!
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Olay Fatih ilçesi Şehremini Mahallesi Mevlanakapı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine meydana geldi. İş yerine silahla ateş edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırganlar kaçarken, kısa sürede olay yerine ulaşan ekipleri kamera görüntülerini incelemeye aldı.

TAKSİYLE GELİP KURŞUN YAĞDIRDILAR

Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirenin Y.E.E. (39) olduğu, yanında O.Ü. (32) isimli şahsın bulunduğu ve olay yerine C.K. (57) isimli şahsın kullandığı ticari taksiyle geldikleri belirlendi. Saldırganların olayı gerçekleştirmesinin ardından aynı araçla uzaklaştıkları belirlendi.

Fatih'te işyerine silahlı saldırı! 3 şüpheli kısa sürede yakalandı | Video

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen çalışmalar neticesinde 3 şüpheli olaydan kısa süre sonra Atikali Mahallesi Sarıağa Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayın, Y.E.E. isimli şüpheli ile B.Ç. (38) isimli şahıs arasında daha önceden yaşanan husumet nedeniyle meydana geldiği belirlendi. 3 şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #FATİH

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Fatih’te korku dolu anlar! Taksiyle gelip iş yerini kurşun yağmuruna tuttular: 3 şüpheli gözaltında!
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