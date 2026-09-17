Fatih’te korku dolu anlar! Taksiyle gelip iş yerini kurşun yağmuruna tuttular: 3 şüpheli gözaltında!

Olay Fatih ilçesi Şehremini Mahallesi Mevlanakapı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine meydana geldi. İş yerine silahla ateş edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırganlar kaçarken, kısa sürede olay yerine ulaşan ekipleri kamera görüntülerini incelemeye aldı.