Fatih’te midyeci tartışması! Kavgayı ayırmak isteyen kız kardeş bıçaklandı: O anlar kamerada

TARTIŞMA BÜYÜYEREK BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken şüpheli elindeki bıçakla midye satıcısına saldırdı. O sırada kavgayı ayırmak için araya giren satıcının kız kardeşi bıçakla yaralandı. Şüpheli, olayın ardından kaçarak yakındaki bir markete gitti.
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YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.