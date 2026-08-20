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Giriş Tarihi: 20.08.2026 08:45

Fatih’te midyeci tartışması! Kavgayı ayırmak isteyen kız kardeş bıçaklandı: O anlar kamerada

İstanbul Fatih’te, bir kişi ile midyeci arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışan satıcının kız kardeşi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kavga anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İHA Yaşam
Fatih’te midyeci tartışması! Kavgayı ayırmak isteyen kız kardeş bıçaklandı: O anlar kamerada
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İstanbul Fatih Nişanca Mahallesi İsmail Sefa Sokak'ta saat 22.00 sıralarında olay meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki midye satıcısı ile bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜYEREK BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken şüpheli elindeki bıçakla midye satıcısına saldırdı. O sırada kavgayı ayırmak için araya giren satıcının kız kardeşi bıçakla yaralandı. Şüpheli, olayın ardından kaçarak yakındaki bir markete gitti.

Adres İstanbul Fatih! Kavga ettiği midyecinin kız kardeşini bıçakladı: O anlar kamerada

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #FATİH

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Fatih’te midyeci tartışması! Kavgayı ayırmak isteyen kız kardeş bıçaklandı: O anlar kamerada
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